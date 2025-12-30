Пронађено тијело код Будве

Извор:
СРНА
30.12.2025
17:40
У мјесту Марковићи, општина Будва, пронађено је тијело лица које је идентификовано као С.М. из Будве, саопштила је Управа полиције.
Службеници Одјељења безбједности Будва у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици предузимају све законом прописане мјере и радње на утврђивању свих околности под којима је наступила смрт овог лица.
У току су увиђајне мјере и радње, а по прикупљању више информација јавност ће бити обавијештена.
