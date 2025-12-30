Logo
Пронађено тијело код Будве

Извор:

СРНА

30.12.2025

17:40

Коментари:

0
Пронађено тијело код Будве

У мјесту Марковићи, општина Будва, пронађено је тијело лица које је идентификовано као С.М. из Будве, саопштила је Управа полиције.

Службеници Одјељења безбједности Будва у сарадњи са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици предузимају све законом прописане мјере и радње на утврђивању свих околности под којима је наступила смрт овог лица.

полиција рс ротација

Хроника

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

У току су увиђајне мјере и радње, а по прикупљању више информација јавност ће бити обавијештена.

пронађено тијело

беживотно тијело

Будва

