Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Двије мртве мушке особе пронађене су уторак ујутро у кући у Сукошану, саопштила је Полицијска управа задарска.
Полиција је дојаву запримила око 8 сати, након чега су на мјесто догађаја одмах упућене све дежурне службе.
По доласку у кућу полицијски службеници затекли су тијела двојице мушкараца, преноси Индекс.
Задарски.хр незванично сазнаје да су пронађена тијела чланова исте породице те да се ради о убиству и самоубиству.
