Logo
Large banner

Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Извор:

Агенције

30.12.2025

10:10

Коментари:

0
Ужас у кући: Пронађена два мушка тијела

Двије мртве мушке особе пронађене су уторак ујутро у кући у Сукошану, саопштила је Полицијска управа задарска.

Полиција је дојаву запримила око 8 сати, након чега су на мјесто догађаја одмах упућене све дежурне службе.

policija rs

Хроника

Пуцњава у Требињу, једна особа рањена

По доласку у кућу полицијски службеници затекли су тијела двојице мушкараца, преноси Индекс.

Sakic

Хроника

Укинута пресуда за убиство Ћулума, Шакићу ново суђење

Задарски.хр незванично сазнаје да су пронађена тијела чланова исте породице те да се ради о убиству и самоубиству.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучка старлета шокирала савјетима које је дала дјевојкама: "Узми му паре, па га..."

Сцена

Бањалучка старлета шокирала савјетима које је дала дјевојкама: "Узми му паре, па га..."

2 ч

0
Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Хроника

Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

2 ч

1
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Приједлог буџета достављен са закашњењем

3 ч

0
Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

Свијет

Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

3 ч

1

Више из рубрике

Снажна експлозија у дворишту школе

Регион

Снажна експлозија у дворишту школе

3 ч

0
Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

Регион

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

14 ч

0
Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

Регион

Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

15 ч

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner