Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Извор:

Аваз

29.12.2025

19:19

Коментари:

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста
Фото: АТВ

Дјечак стар 13,5 година у понедјељак је озбиљно повријеђен док је користио пиротехнику, при чему је задобио тешке повреде два прста и задржан је на лијечењу у болници у Сплиту.

Ово је први забиљежени случај повреде од петарди у Сплитско-далматинској жупанији ове године, саопштила је полиција.

Према првим информацијама, дјечак је повријеђен у послијеподневним сатима на подручју Сплита док је руковао пиротехником.

Одузета пиротехника

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Задобио је повреду руке, односно два прста, због чега је остао на лијечењу у КБЦ Сплит. Неслужбено се сазнаје да је операција у току и да љекари покушавају спасити прсте од ампутације.

''Ово је први случај ове године у Сплитско-далматинској жупанији у којем је дијете тешко повријеђено од пиротехнике. Стога још једном позивамо све грађане, а посебно родитеље, да одговорним понашањем према својој дјеци допринесу да ово остане једини такав догађај'', нагласили су из сплитске полиције.

Полиција је поново апеловала на родитеље да не купују пиротехнику дјеци млађој од 14 година, да воде рачуна о њиховој безбједности и осигурају да дјеца не користе пиротехничка средства јер она могу трајно нарушити здравље.

Петарде

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Такође су поручили да разговарају с дјецом и укажу им на могуће штетне посљедице, те да својим примјером покажу како се благдани могу прославити и без пиротехнике.

На крају су сви упозорени да се суздрже од употребе пиротехничких средстава јер су опасна за одрасле, а посебно за дјецу, преноси Аваз.

Коментари (0)
