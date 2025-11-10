Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Извор:
10.11.2025
Увоз пиротехничких производа за ватромете у БиХ ове године је „експлодирао“ што потврђују и подаци да је за првих десет мјесеци увезено у вриједности око 3,5 милиона КМ петарди, ракета и ватромета што је дупло више него у упоредном периоду 2024. године.
Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ од јануара до новембра прошле године увезено је више од 221 тоне пиротехничких производа за ватромете у вриједности нешто више од 1,6 милиона КМ.
"У истом периоду ове године увезено је више од 435 тона ових производа вриједности око 3,5 милиона марака„, казали су у УИО БиХ за Алоонлине.
У БиХ је ових производа највише стигло из Кине и то 414 тона вриједних око 2,9 милиона КМ. На другом мјесту је Албанија са 19 тона за које је издвојено нешто више од 467.000 КМ.
„На трећем мјесту је Италија из које је увезено око 1,4 тона пиротехничких производа, Чешка на четвртом мјесту са 68 килограма пиротехничких производа за ватромет у вриједности нешто већој од 14 хиљада КМ и Њемачка из које је увезено 97 килограма вриједних око 2.000 марака“, показали су подаци УИО БиХ.
Подаци УИО БИХ показали су да је у посљедњих десет година у БиХ увезено више од 3,8 хиљада тона ових пиротехничких производа у вриједности већој од 25 милиона марака.
Како се ближе новогодишњи празници продавци су увелико спремни на повећану потражњу петарди, ватромета и осталих пиротехничких средстава. С обзиром да улицама већ одјекују петарде, грађанима се скреће пажња да празничну еуфорију не би претворили у трагедију.
У Министарству унутрашњих послова Републике Српске казали су за наш портал да се пиротехнички производи за забаву 1. разреда могу се продавати током цијеле године физичким лицима и лицима старијим од 12. година без посебног одобрења за набавку.
„Забрањена је продаја средстава за мале ватромете, петарде, римске свјећице, мале ватрометне бицикле, фонтане, бенгалске бакље, ракете и друге сличне производе. Продаја ових пиротехничких средстава дозвољена је само у продавницама оружја и муниције или продавницама пиротехничких производа“, истакли су у МУП-у Републике Српске.
Када је ријеч о казнама за употребу пиротехничких средстава у МУП-у РС су објаснили када је употреба пиротехничких средстава на јавном мјесту кажњива је законом.
„Ко пали пиротехничка или експлозивна средства на мјесту и на начин којим изазива узнемиреност грађана биће кажњен новчаном казном и то: физичко лице од 300 до 900 КМ, привредно друштво или друго правно лице од 2.000 до 6.000 КМ, а одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу од 400 до 1.000 КМ“, рекли су у Министарству.
Ова врста експлозивне забаве није резервисана само за пунољетне грађане, јер родитељи и старатељи допуштају најмлађима да користе петарде и друге сличне производе. Уколико њихово дијете направи проблем, пријете им казне и до 1.200 марака.
„Уколико је малољетник нарушио јавни ред и мир употребом пиротехничких средстава на начин да је на јавном мјесту изазвао узнемирење грађана, а прекршај је узрокован пропуштањем старања, његовим родитељима или старатељима изриче се новчана казна у висини од 400 до 1.200 КМ.
Подсјећају да се пиротехнички производи за забаву 2. разреда могу продавати у малопродаји само особа старијим од 18 година и то од 15. новембра текуће године до 30. јануара наредне године.
Кажу да је посљедњих четири године повријеђено шест особа због пиротехничких средстава и уручено 33 прекршајна налога.
Мишљења грађана о петардама, ватромету и пиротехници су подијељена. Једни се радују и не могу да дочекају новогодишњи ватромет, други сматрају да то треба укинути.
