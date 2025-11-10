Logo
Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Ало

10.11.2025

20:19

Срећни празници! У БиХ стигло тоне пиротехничких средстава

Увоз пиротехничких производа за ватромете у БиХ ове године је „експлодирао“ што потврђују и подаци да је за првих десет мјесеци увезено у вриједности око 3,5 милиона КМ петарди, ракета и ватромета што је дупло више него у упоредном периоду 2024. године.

Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ од јануара до новембра прошле године увезено је више од 221 тоне пиротехничких производа за ватромете у вриједности нешто више од 1,6 милиона КМ.

"У истом периоду ове године увезено је више од 435 тона ових производа вриједности око 3,5 милиона марака„, казали су у УИО БиХ за Алоонлине.

У БиХ је ових производа највише стигло из Кине и то 414 тона вриједних око 2,9 милиона КМ. На другом мјесту је Албанија са 19 тона за које је издвојено нешто више од 467.000 КМ.

pare novac marke

Економија

Када, колико и коме ће бити веће пензије?

„На трећем мјесту је Италија из које је увезено око 1,4 тона пиротехничких производа, Чешка на четвртом мјесту са 68 килограма пиротехничких производа за ватромет у вриједности нешто већој од 14 хиљада КМ и Њемачка из које је увезено 97 килограма вриједних око 2.000 марака“, показали су подаци УИО БиХ.

Увоз пиротехничких производа у БиХ од 2017. године до данас

Подаци УИО БИХ показали су да је у посљедњих десет година у БиХ увезено више од 3,8 хиљада тона ових пиротехничких производа у вриједности већој од 25 милиона марака.

Од празничне еуфорије до трагедије

Како се ближе новогодишњи празници продавци су увелико спремни на повећану потражњу петарди, ватромета и осталих пиротехничких средстава. С обзиром да улицама већ од‌јекују петарде, грађанима се скреће пажња да празничну еуфорију не би претворили у трагедију.

Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

У Министарству унутрашњих послова Републике Српске казали су за наш портал да се пиротехнички производи за забаву 1. разреда могу се продавати током цијеле године физичким лицима и лицима старијим од 12. година без посебног одобрења за набавку.

„Забрањена је продаја средстава за мале ватромете, петарде, римске свјећице, мале ватрометне бицикле, фонтане, бенгалске бакље, ракете и друге сличне производе. Продаја ових пиротехничких средстава дозвољена је само у продавницама оружја и муниције или продавницама пиротехничких производа“, истакли су у МУП-у Републике Српске.

pozar vatra

Регион

Сватови бацали пиротехнику из возила, па изазвали пожар: Малољетник ''висио'' кроз прозор

Ко пиротехником узнемирава грађане пријети му казна до 6.000 КМ

Када је ријеч о казнама за употребу пиротехничких средстава у МУП-у РС су објаснили када је употреба пиротехничких средстава на јавном мјесту кажњива је законом.

„Ко пали пиротехничка или експлозивна средства на мјесту и на начин којим изазива узнемиреност грађана биће кажњен новчаном казном и то: физичко лице од 300 до 900 КМ, привредно друштво или друго правно лице од 2.000 до 6.000 КМ, а одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу од 400 до 1.000 КМ“, рекли су у Министарству.

вакцина

Здравље

У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

Ова врста експлозивне забаве није резервисана само за пунољетне грађане, јер родитељи и старатељи допуштају најмлађима да користе петарде и друге сличне производе. Уколико њихово дијете направи проблем, пријете им казне и до 1.200 марака.

„Уколико је малољетник нарушио јавни ред и мир употребом пиротехничких средстава на начин да је на јавном мјесту изазвао узнемирење грађана, а прекршај је узрокован пропуштањем старања, његовим родитељима или старатељима изриче се новчана казна у висини од 400 до 1.200 КМ.

Подсјећају да се пиротехнички производи за забаву 2. разреда могу продавати у малопродаји само особа старијим од 18 година и то од 15. новембра текуће године до 30. јануара наредне године.

дневна соба-клима- клима уређај

Савјети

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Кажу да је посљедњих четири године повријеђено шест особа због пиротехничких средстава и уручено 33 прекршајна налога.

Мишљења грађана о петардама, ватромету и пиротехници су подијељена. Једни се радују и не могу да дочекају новогодишњи ватромет, други сматрају да то треба укинути.

pirotehnika

uvoz

BiH

Petarde

