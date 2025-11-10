Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

10.11.2025
19:34
Коментари:3
Драшко Станивуковић, у стилу вође ПСС-а, о републичким, умјесто о градским проблемима.
Одговорност за РиТЕ Угљевик пребацује у прошлост, па подноси три кривичне пријаве против три бивша премијера, Александра Џомбића, Жељке Цвијановић и Радована Вишковића.
"Продужите уговор, направите анекс, све то урадите, ви сте саучесници, сваки предсједник владе и надлежни министар у Влади па даље по дубини плус НН лица су предмет наше кривичне пријаве и рада тужилаштва, МУП-а који треба ово да раде, рекао је градоначелник Бањалуке.
Није то било довољно, па је Станивуковић оплео по начину рада бивших премијера, с посебним нагласком на Жељку Цвијановић. Поручује јој како Република Српска није ни Узбекистан нити Казахстан, те да не може да потписује, како је рекао, споразуме о минералима.
"Каже Казахстан је то дао, Америци дао, сад и ми требамо дати, а Казахстан има два милиона квадратних површине", каже Станивуковић.
Станивуковић није дуго чекао на одговор Жељке Цвијановић. Препоручује му да се врати својим надлежностима, односно уређивању и развоју Града Бањалука. Цвијановић је оштро реаговала на коментаре о имовини те одбацила било какву могућност манипулација по том питању и најавила тужбу.
"Зато су предсједника Додика развлачили по судовима, док је тебе Шмит срдачно дочекивао у Сарајеву и водио по сједницама фантомског ПИК-а. Баш као што си и ти пред њега простирао црвени тепих и са њим парадирао по Бањалуци, док је он наметао антисрпске одлуке и иживљавао се над институцијама Републике Српске", каже Цвијановић.
На објаву Драшка Станивуковића реаговао је и портпарол СНСД-а, Радован Ковачевић који каже да је то све срамна и јефтина политичка пропаганда.
"Људи из руководства Републике Српске су били спремни прихватити личне санкције зато што нису пристајали на трговину и угрожавање интереса Републике Српске, а сада их они који су трчкарали за Шмитом и били шегрти његових напада на Српску оптужују да су нешто продали како би се ослободили санкција", каже Ковачевић.
Реторика и потези лидера ПСС-а као да су преписани из објаве Игора Црнатка који по повратку из Америке за домаћу употребу одапиње стријеле према Жељки Цвијановић у смислу хоће у нато, даје литијум, бира запад. У исто вријеме, америчку турнеју сумира као утисак да ће Вашингтон имати четири важне карактеристике будућег односа према БиХ: без директног мијешања и наметања, уз инсистирање на Дејтону и владавини права, стављајући у први план најважније енергетско-економске интересе, попут пројекта Јужне интерконекције. И на то је одговор стигао брзо.
"Зашто их ниси питао шта је то СНСД издао и продао или ако јеси, зашто то не подијелиш са јавношћу Републике Српске? Умјесто тога, изабрао си да опет продајеш маглу, а колико видим та магла је лошијег квалитета чак и од сарајевске. О томе, иначе, најјасније говоре твоји изборни резултати", навела је Цвијановић.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч4
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму