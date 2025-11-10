Logo
Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

Стеван Лулић

10.11.2025

13:27

Фонд здравственог осигурања Републике Српске поручио је да је почео да се примјењује измијењени Програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница.

Фона је појаснио ко све има право на рефундацију трошкова.

kartice

Регион

Од сриједе неће бити могуће плаћати овим картицама

Оно што је јако битно, труднице сада пренаталне тестове могу да ураде било гдје, а потом се обраћају Фонду здравственог осигурања Републике Српске са захтјевом за рефундацију трошкова и то у року годину дана од дана плаћања теста.

"Поменутим програмом, такође, дефинисане су и индикације, али и начин остваривања права на НИПТ. Како је дефинисано право на рефундацију трошкова за НИПТ остварују труднице старије од 35 година, на приједлог гинеколога код којег је жена регистрована и који има уговор са Фондом", наглашено је из ФЗО Српске.

Право на рефундацију имају и млађе труднице, али у сљедећим случајевима:

  • Када је резултат комбинованог скрининг теста првог тромјесечја трудноће позитиван или неодређен;
  • Када је претходна трудноћа била са повећаним ризиком од хромозомских абнормалности код фетуса или трудница већ има дијете са потврђеном хромозомском абнормалношћу;
  • Када су утврђене медицинске контраиндикације за инвазивне дијагностичке процедуре (нпр. висок ризик од побачаја, коагулопатије и сл.);
  • Када се на основу ултразвучног налаза сумња на феталне абнормалности;
  • Када у породици труднице постоји историја хромозомских абнормалности или када је позната родитељска транслокација, односно генетски ризик;
  • Када је трудница претходно имала три или више побачаја;
  • Када је трудноћа остварена биомедицински потпомогнутом оплодњом, а претходно није рађена генетска анализа.

Шта је потребно за рефундацију?

Да би се остварило право на рефундацију трошкова, труднице у року од годину дана од плаћене здравствене услуге у надлежну пословницу Фонда треба да предају сљедећу документацију:

  • Налаз и мишљење надлежног доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства код којег је трудница регистрована на примарном нивоу здравствене заштите у којем је дата препорука за НИПТ у складу са индикацијама;
  • Потписан образац пристанка за спровођење НИПТ (образац добија код гинеколога);
  • Рачун за трошкове тестирања са спецификацијом;
  • Документ о извршеном плаћању који гласи на име осигураног лица или име члана породице осигураног лица;
  • Копију картице текућег рачуна или копију уговора о отварању и вођењу трансакционог рачуна

"Рефундација трошкова накнаде за НИПТ спроводи се на основу Одлуке Владе Републике Српске, а како је дефинисано,труднице имају право на рефундацију 90 одсто стварног трошка, односно максимално 1.100 КМ", истиче се у саопштењу Фонда.

Подсјетили су да је до измјене процедуралног начина остваривања права на НИПТ дошло због одлуке Конкуренцијског савјета БиХ који је оцијенио да се досадашњим начином финансирања ове услуге нарушила тржишна конкуренција.

merkur pixabay

Занимљивости

Кренуо је: Стиже хаос за ових пет знакова хороскопа

"Фонд је био дужан да поступи по овој одлуци, иако и даље сматрамо да ова одлука усложњава процес остваривања права на НИПТ, јер труднице прво морају да плате ову услугу и да потом подносе захтјев за рефундацију", кажу у Фонду.

Њихов циљ је био, додају, да се право на НИПТ у потпуности остварује кроз јавни здравствени систем и то преко Универзитетског клиничког центра Републике Српске који је једина установа у Републици Српској са генетским савјетовалиштем.

"Иако је то био најсигурнији и најправеднији модел за све жене које имају препоруку за овај тест, Конкуренцијски савјет БиХ сматрао је другачије, те сходно њиховој одлуци измијењен је програм за ову, али и за наредну годину", закључују из ФЗО Републике Српске.

