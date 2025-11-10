Сви детаљи: Ко има право на рефундацију трошкова за пренатални тест у Српској

Аутор:Стеван Лулић
Фонд здравственог осигурања Републике Српске поручио је да је почео да се примјењује измијењени Програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница.
Фона је појаснио ко све има право на рефундацију трошкова.
Оно што је јако битно, труднице сада пренаталне тестове могу да ураде било гдје, а потом се обраћају Фонду здравственог осигурања Републике Српске са захтјевом за рефундацију трошкова и то у року годину дана од дана плаћања теста.
"Поменутим програмом, такође, дефинисане су и индикације, али и начин остваривања права на НИПТ. Како је дефинисано право на рефундацију трошкова за НИПТ остварују труднице старије од 35 година, на приједлог гинеколога код којег је жена регистрована и који има уговор са Фондом", наглашено је из ФЗО Српске.
Да би се остварило право на рефундацију трошкова, труднице у року од годину дана од плаћене здравствене услуге у надлежну пословницу Фонда треба да предају сљедећу документацију:
"Рефундација трошкова накнаде за НИПТ спроводи се на основу Одлуке Владе Републике Српске, а како је дефинисано,труднице имају право на рефундацију 90 одсто стварног трошка, односно максимално 1.100 КМ", истиче се у саопштењу Фонда.
Подсјетили су да је до измјене процедуралног начина остваривања права на НИПТ дошло због одлуке Конкуренцијског савјета БиХ који је оцијенио да се досадашњим начином финансирања ове услуге нарушила тржишна конкуренција.
"Фонд је био дужан да поступи по овој одлуци, иако и даље сматрамо да ова одлука усложњава процес остваривања права на НИПТ, јер труднице прво морају да плате ову услугу и да потом подносе захтјев за рефундацију", кажу у Фонду.
Њихов циљ је био, додају, да се право на НИПТ у потпуности остварује кроз јавни здравствени систем и то преко Универзитетског клиничког центра Републике Српске који је једина установа у Републици Српској са генетским савјетовалиштем.
"Иако је то био најсигурнији и најправеднији модел за све жене које имају препоруку за овај тест, Конкуренцијски савјет БиХ сматрао је другачије, те сходно њиховој одлуци измијењен је програм за ову, али и за наредну годину", закључују из ФЗО Републике Српске.
