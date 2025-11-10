Logo
Жена пала са блатобрана, прегазио је трактор

Извор:

Дневник.хр

10.11.2025

12:57

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Подумци у широј околици Дрниша једна је особа задобила тешке повреде, саопштила је шибенско-книнска полиција.

Несрећа се догодила када је 52-годишњи возач трактора без регистарских ознака, с приколицом ручне израде, возио макадамским путем. На лијевом блатобрану задњег точка сједила је 29-годишња путница, на мјесту које није предвиђено за превоз путника.

У једном тренутку трактор је точком прешао преко камена због чега је путница изгубила равнотежу и пала на тло, а потом је точак трактора прешао преко њеног тијела.

Саобраћајна несрећа-Ваљево-10112025

Хроника

Возач пројурио кроз црвено на семафору: Мајку и дијете секунде дијелиле од сигурне смрти

Повријеђена 29-годишњакиња превезена је у Општу болницу Шибеник, гдје су јој дијагностиковане тешке тјелесне повреде те је задржана на лијечењу.

Против 52-годишњег возача полиција ће поднијети казнену пријаву надлежном државном одвјетништву у Шибенику, као и оптужни приједлог због прекршаја из Закона о сигурности промета на цестама, пише Дневник.хр.

