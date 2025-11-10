10.11.2025
Стране новине више се не могу купити у Хрватској. Након пола вијека непрекидног излажења, домаћи читаоци, туристи, националне мањине, дипломате и библиотеке остали су без страних новина и часописа.
Влада је у априлу прогласила дистрибуцију новина услугом од општег привредног интереса и субвенционисала је путем јавног конкурса. Дистрибутер је била Хрватска пошта, која се обавезала да ће пружати услугу наредних пет година. Међутим, страни издавачи нису могли да уђу у систем субвенционисане дистрибуције јер се, према Закону о медијима, у Регистар издавача могу уписати само издавачи регистровани у Хрватској.
Да би страни издавачи учествовали у систему субвенционисане дистрибуције, морали би да оснују хрватску фирму. Будући да то нису учинили, подложни су тржишним цијенама које су, према подацима Хрватске поште, четири пута веће од субвенционисаних цијена.
Хрватски издавачи плаћају 0,15 еура по примјерку за дневна издања и 0,25 еура за повремена издања, док би страни издавачи морали да плате пуну тржишну цијену. То их, тврде издавачи, ставља у неравноправан положај.
Директорка словеначке фирме ДистриЕст, Маја Ћурић, која представља више од 200 страних издавача, изјавила је да су страни издавачи заједнички одлучили да обуставе испоруке у Хрватску.
„Услови које нуди Хрватска пошта показали су се финансијски неодрживим. Наплата превоза по дистрибуираном примјерку у систему продаје заснованом на провизији не постоји нигдје у Европи“, рекла је Ћурић.
Додала је да су цијене за стране издаваче вишеструко веће од домаћих: „У Хрватској дистрибуирамо око милион примјерака годишње – ко би то платио?“
Ћурић каже да је од августа неколико пута контактирала Министарство културе и медија, али да је Министарство само једном одговорило, позивајући их да постигну договор с поштом. „Пошта је рекла да може да дистрибуира само издаваче из Регистра. Контактирали смо и премијера, али није било одговора. Министарство ћути, а међународни издавачи и дипломатске мисије траже објашњење“, рекла је.
Подсјетила је да је Хрватска сада једина европска туристичка дестинација без страних штампаних издања, док дистрибуција у свим сусједним земљама и чланицама ЕУ тече без проблема.
На упит Хине, Министарство културе и медија објавило је да „ради на рјешењу проблема“ и да „тренутно прикупља све релевантне податке“. Навели су да су у поступку јавног надметања учествовали само домаћи издавачи, док су представници страних издавача тек у августу први пут доставили потребне податке.
Министарство упозорава да су „тржишне околности изузетно тешке“ и да високи трошкови дистрибуције пријете „дугорочном опстанку штампаних медија у Хрватској“, преноси Индикатор.
