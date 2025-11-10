Logo
Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу

Извор:

Дневник.хр

10.11.2025

12:51

Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу
Фото: АТВ

Током припреме за лов у недјељу је у Главини Доњој, у Имотском пољу, ловачком пушком тешко озлијеђен мушкарац.

Полиција је објавила да је 35-годишњак приликом пуњења своје ловачке пушке, коју легално посједује, из засад неутврђених разлога испалио стрељиво, које је погодило 50-годишњака који је од њега био удаљен више од десетак метара.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић опозицији: Да смо били спремни трговати интересима Српске, ваљда би истрговали да нам не уводе санкције

Озлијеђеном мушкарцу, такође ловцу, помоћ је пружена у сплитској болници, гдје је утврђено да је задобио тешку тјелесну повреду главе и задржан је на лијечењу.

По завршетку криминалистичког истраживања, уз казнену пријаву за казнено дјело довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством, 35-годишњак је предан у истражни затвор, пише Дневник.хр.

Тагови:

ranjen muškarac

lovac

