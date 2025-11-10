Ловац пунио пушку, па упуцао мушкарца у главу

Извор:
Дневник.хр
10.11.2025
12:51
Током припреме за лов у недјељу је у Главини Доњој, у Имотском пољу, ловачком пушком тешко озлијеђен мушкарац.
Полиција је објавила да је 35-годишњак приликом пуњења своје ловачке пушке, коју легално посједује, из засад неутврђених разлога испалио стрељиво, које је погодило 50-годишњака који је од њега био удаљен више од десетак метара.
Озлијеђеном мушкарцу, такође ловцу, помоћ је пружена у сплитској болници, гдје је утврђено да је задобио тешку тјелесну повреду главе и задржан је на лијечењу.
По завршетку криминалистичког истраживања, уз казнену пријаву за казнено дјело довођења у опасност живота и имовине опште опасном радњом или средством, 35-годишњак је предан у истражни затвор, пише Дневник.хр.
