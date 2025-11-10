Пали дилери: У руксаку крили кокаин вриједан 400.000 марака!

Извор:
АТВ
10.11.2025
12:37
Коментари:0
Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Тузланског кантона заплијенили су два килограма кокаина, а због сумње да се могу довести у везу са трговином дроге ухапшени су Е.К. (28), Е.С. (28), Х.Ш. (29) и А.Б. (39).
Акција је спроведена преко викенда након што је полиција опсежним радом дошла до сазнања да се осумњичени могу довести у вези са диловањем дроге на подручју Тузланског кантона.
”Под надзором Кантоналног тужилаштва у Тузли и по наредби Општинског суда у Горажду извршено је претресање Е.К, Е.С, Х.Ш. и А.Б. Претресена су возила које користе, станови и друге просторије при чему је пронађен и одузет ранац у којем се налазио веће паковање са два килограма кокаина, тржишне вриједности око 400.000 марака”, саопштио је МУП Тузланског кантона.
Осим дроге, одузета су три пиштоља, већа количина муниције, мобилни телефони, 300 евра и 530 марака, вага за прецизно мјерење, као и други предмети који се доводе у везу са извршењем кривичних дјела.
”Након хапшења А.Б. и Х.Ш. су предати тужилаштву уз извјештај о почињеним кривичним дјелима неовлаштена производња и промет дрогом и недозвољено држање оружје”, наводи се у саопштењу.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму