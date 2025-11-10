Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Извор:
Црна-хроника.инфо
10.11.2025
12:02
Коментари:0
У раним јутарњим сатима на раскрсници улица Анте Бабића и Сафета Хаџића у Сарајеву догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала два путничка возила – BMW i Volkswagen.
Према првим информацијама с мјеста догађаја, дошло је до директног судара возила, након чега су дијелови аутомобила остали расути по коловозу. На лице мјеста убрзо су изашли полицијски службеници, док су екипе Хитне медицинске помоћи пружиле прву помоћ повријеђенима и превезле их у оближњу здравствену установу.
Република Српска
Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује
На возилима је причињена већа материјална штета, а саобраћај је у овом дијелу града био привремено обустављен док су трајале увиђајне радње и чишћење коловоза.
Узрок несреће биће познат након што полиција оконча увиђај и прикупљање релевантних информација.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
54
13
53
13
49
13
49
13
41
Тренутно на програму