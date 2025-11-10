Logo
Особа из Црне Горе ухапшена у БиХ по Интерполовој потјерници

Извор:

СРНА

10.11.2025

11:43

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Лице из Плужина чији су иницијали Р.В. /49/ ухапшено је у БиХ по црвеној потјерници Интерпола Подгорица због издржавања казне затвора, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Из полиције наводе да је лице Р.В. правоснажно осуђено на казну затвора од двије године пресудом Вишег суда у Подгорици због кривичног дјела неовлашћена производња, држање и промет дроге.

Емилија Кларк

Сцена

Денерис Таргарјен доживјела два мождана удара

"Р.В. се потражује ради издржавања преосталог дијела казне од једне године, 11 мјесеци и 29 дана", наводи се у саопштењу.

Из Управе полиције су појаснили да слиједи даља комуникација између правосудних органа Црне Горе и БиХ.

Полиција у Подгорици ухапсила је пет лица, од којих су три малољетника и тако расвијетлила два случаја крађе.

Бик

Регион

Бик већ мјесецима лута селом и плаши људе: ''Агресиван је, дјеца су преплашена''

По налогу тужиоца у Основном државном тужилаштву у Подгорици ухапшена су три малољетна лица од 15, 16 и 17 година осумњичена да су од 21. октобра до 7. новембра извршили кривична дјела тешка крађа на штету три продајна објекта у граду.

Полиција сумња да су малољетниа лица обијали улазна врата објеката из којих су украли већу количину цигарета и електронских цигарета, као и 200 евра који су потрошили на учешће у играма на срећу и куповину других производа.

Полиција у Подгорици ухапсила је и лица чији су иницијали Р.Г. /53/ и Ф.К. /53/ због сумње да су украли, а затим продали аутомобил.

Чипс

Савјети

Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

Ова лица су осумњичена да су почетком новембра у насељу Врела Рибничка украла аутомобил "пасат" из дворишта оштећеног, а потом га продала на отпаду за 250 евра.

Полиција је пронашла украдено возило и вратила га власнику.

