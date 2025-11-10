Пјевачица након двије године везе сазнала да је момак преварио са мушкарцем

Извор:
Телеграф
10.11.2025
11:20
Пјевачица Сара Рељић говорила је о томе како је сазнала да јој је дечко био интиман са мушкарцем.
Након овог љубавног краха каже да се ни дан данас није емотивно опоравила и да јој је јако тешко да се преда новом човјеку.
Сара Рељић је рекла да је са дечком била двије године и да није могла ни да претпостави да је вара са мушкарцем.
- Двије године смо били заједно. Наравно да неко након толико времена проведеног заједно фали. Можда више фали та идеја шта би било кад би било, некако то нешто што смо жељели да градимо и правимо - каже Рељић.
Додала је да је након тог бродолома скоро три године потпуно сама. Увијек да шансу мушкарцу, али да се на неки начин боји љубави.
- Кад причамо о томе шта тражим у мушкарцу, тражим искреност. Неког ко не игра игрице, ко је отворен и директан и спреман да се преда у потпуности. Немам времена да играм сад нешто, код мене је све или ништа. Увијек себе дајем отворено и без икакве калкулације – истиче Сара Рељић за Аваз.
Сара је објаснила да је најприје сазнала да ју је дечко преварио са другом дјевојком, што је поднијела тешко, али ју је дотукло сазнање да је био и са мушкарцем.
- Мени је послије тога, послије скоро годину дана, дошао један човјек који ми је био сунце у свему томе. Ја сам се, иначе, питала шта се ту дешава, зашто није заинтересован... (смијех) Пријатељ ми је рекао да мисли да је он у другом тиму. Онда сам вратила филм, видјела сам поруке његове од друга... Био је озарен кад је био са њим. Кад сам сазнала да ме је преварио са мушкарцем било ми је 10 пута горе него да ме је преварио са женом. Врло брзо се клупко одмотало, све се послије сазнало. Лијечила сам своје ране дуго - рекла је она недавно за "Блиц".
