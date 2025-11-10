Logo
Ђани проговорио о невјерству: ''Слађа ме је ухватила на дјелу, било је шамара''

Извор:

Телеграф

10.11.2025

08:01

Коментари:

0
Ђани проговорио о невјерству: ''Слађа ме је ухватила на дјелу, било је шамара''

Пјевач Радиша Трајковић Ђани открио је да није увијек био вјеран супрузи Слађи, али да су све проблеме успјели да преброде.

Он и Слађа данас живе у складном браку и супруга му је велика подршка и ослонац.

Вук, вукови, животиња

Регион

Нема мирног сна за сточаре: Стока на мети вукова

- Супер сам, супер је и породица, сви смо на окупу и то је најважније. Морам да кажем да ме највише слуша жена, а најмање не смијем да кажем, добићу батине - рекао је Ђани па је открио да ли га је некада Слађа ухватила на дјелу:

- Младост лудост, мени је Слађа ту сада, она је увијек уз мене, морам да кажем да је она и научила да кува. Признајем да ме је некада ухватила на дјелу, и да је било два шамара и ћао.

Пјевач је проговорио о томе да ли је са Слађом некада имао већи сукоб:

- Нисам, ми све рјешавамо заједно - рекао је Ђани па је признао да је снимио пјесму за своју супругу Слађу:

- Снимио сам пјесму и да имам два живота и њега би посветио теби, ту пјесму сам снимио прије седам мјесеци, али се десила повреда па нисам пустио тада - рекао је Ђани, па поново причао о породици и будућем зету:

- Највише ме слуша кћерка, синови онако, снајке су добре, али највише би волио да будући зет води рачуна о мојој ћерки. Свима је интересантно што моја ћерка не воли камере, она се стално склања па сада сви пишу о њој. Морам да кажем да сам ја радио доста, а моја Слађа је била са дјецом, водила рачуна о њима - закључио је Ђани у Пинк Премијери.

Доктор болница

Здравље

Појавила се опасна болест отпорна на антибиотике, најугроженија дјеца

Није први пут да Ђани прича о невјерству, а недавно се те теме дотакао и гостујући код Огњена Амиџића, те је провукао причу о Слађи и невјерству.

- Слађа и ја никада нисмо имали кризе у браку. Искрено, то је тако захваљујући њој. Превазишли смо све препреке - рекао је Ђани у Амиџи шоу.

На констатацију Огњена Амиџића да су заједно 30 година и да је то сада љубав на деветом нивоу Ђани је шокирао одговором.

вријеме киша саобраћај магла

Друштво

Магла смањује видљивост

- Доста је било. Доста је било варања - рекао је Ђани, а након што је додао "Шалим се" насмијао је све у студију.

Таг:

Radiša Trajković Đani

Коментари (0)
