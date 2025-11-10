Ђани проговорио о невјерству: ''Слађа ме је ухватила на дјелу, било је шамара''

Извор:
Пјевач Радиша Трајковић Ђани открио је да није увијек био вјеран супрузи Слађи, али да су све проблеме успјели да преброде.
Он и Слађа данас живе у складном браку и супруга му је велика подршка и ослонац.
- Супер сам, супер је и породица, сви смо на окупу и то је најважније. Морам да кажем да ме највише слуша жена, а најмање не смијем да кажем, добићу батине - рекао је Ђани па је открио да ли га је некада Слађа ухватила на дјелу:
- Младост лудост, мени је Слађа ту сада, она је увијек уз мене, морам да кажем да је она и научила да кува. Признајем да ме је некада ухватила на дјелу, и да је било два шамара и ћао.
Пјевач је проговорио о томе да ли је са Слађом некада имао већи сукоб:
- Нисам, ми све рјешавамо заједно - рекао је Ђани па је признао да је снимио пјесму за своју супругу Слађу:
- Снимио сам пјесму и да имам два живота и њега би посветио теби, ту пјесму сам снимио прије седам мјесеци, али се десила повреда па нисам пустио тада - рекао је Ђани, па поново причао о породици и будућем зету:
- Највише ме слуша кћерка, синови онако, снајке су добре, али највише би волио да будући зет води рачуна о мојој ћерки. Свима је интересантно што моја ћерка не воли камере, она се стално склања па сада сви пишу о њој. Морам да кажем да сам ја радио доста, а моја Слађа је била са дјецом, водила рачуна о њима - закључио је Ђани у Пинк Премијери.
Није први пут да Ђани прича о невјерству, а недавно се те теме дотакао и гостујући код Огњена Амиџића, те је провукао причу о Слађи и невјерству.
- Слађа и ја никада нисмо имали кризе у браку. Искрено, то је тако захваљујући њој. Превазишли смо све препреке - рекао је Ђани у Амиџи шоу.
На констатацију Огњена Амиџића да су заједно 30 година и да је то сада љубав на деветом нивоу Ђани је шокирао одговором.
- Доста је било. Доста је било варања - рекао је Ђани, а након што је додао "Шалим се" насмијао је све у студију.
