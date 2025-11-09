Logo
Large banner

Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

Извор:

Телеграф

09.11.2025

13:31

Коментари:

0
Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

Пјевачица Теа Таировић са супругом Иваном Вардајем убрзано је напустила аеродром по повратку са наступа, а папараци су их затекли у необичној ситуацији.

Теа је током пута ка аутомобилу константно држала марамицу преко носа, што је изазвало сумњу да можда има неку повреду, али тачан разлог није познат.

djevojcica tuzna

Хроника

Дошао код пријатеља у кућу, па напаствовао дјевојчицу

Иван Вардај је све вријеме био уз супругу, грлио је док су ишли ка свом возилу. Након што је спаковао кофере, пар је убрзано ушао у ауто и отишао у непознатом правцу.

Иако нису открили разлоге своје ужурбане појаве, јасно је да су жељели приватност и избјегавање медијске пажње након Теиног наступа.

Подијели:

Тагови:

Tea Tairović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

Свијет

Кина ублажила рестрикције на извоз ријетких метала у САД

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Напад у центру Загреба: Више особа претукло жену и мушкарца

2 ч

0
Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

Емисије

Хвала што пушите: Комедија о дуванској индустрији

2 ч

0
Песков: Путин то није наредио

Свијет

Песков: Путин то није наредио

2 ч

0

Више из рубрике

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Сцена

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

6 ч

0
Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Сцена

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

6 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Чувени водитељ преминуо од рака плућа

20 ч

0
Северина

Сцена

Огласила се Северина након што се замало насадила на нос

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner