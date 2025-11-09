Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

Извор:
Пјевачица Теа Таировић са супругом Иваном Вардајем убрзано је напустила аеродром по повратку са наступа, а папараци су их затекли у необичној ситуацији.
Теа је током пута ка аутомобилу константно држала марамицу преко носа, што је изазвало сумњу да можда има неку повреду, али тачан разлог није познат.
Иван Вардај је све вријеме био уз супругу, грлио је док су ишли ка свом возилу. Након што је спаковао кофере, пар је убрзано ушао у ауто и отишао у непознатом правцу.
Иако нису открили разлоге своје ужурбане појаве, јасно је да су жељели приватност и избјегавање медијске пажње након Теиног наступа.
