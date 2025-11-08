Logo
Large banner

Чувени водитељ преминуо од рака плућа

Извор:

Танјуг

08.11.2025

20:05

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Квентин Вилсон, бивши водитељ емисија Топ Гир и Фифт Гир, преминуо је данас у 68. години након кратке борбе са раком плућа, саопштила је његова породица.

У саопштењу су га описали као "право национално благо" које је донијело радост аутомобилизма, од мотора са унутрашњим сагоријевањем до електричних возила, у дневне собе гледалаца, преноси Скај њуз.

Рођен у Лестеру, Вилсон је био продавац аутомобила и новинар специјализован за моторе.

Придружио се BBC 1991. године, појављујући се заједно са Џеремијем Кларксоном и Џејмсом Мејем, све док оригинални формат није укинут 10 година касније.

frizider pexels

Савјети

Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Затим је прешао на Ченел 5 и придружио се конкурентској емисији Фифт Гир.

Био је и страствени заштитник потрошача, залажући се за бројне кампање, укључујући помоћ у замрзавању акциза на гориво кроз своју кампању Ферфјул.

Његова породица је навела да је недавно неуморно радио да би електрична возила учинио приступачнијима кроз кампању Ферчарџ, пише Тан‌југ.

Подијели:

Таг:

voditelj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Северина

Сцена

Огласила се Северина након што се замало насадила на нос

5 ч

0
Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

Сцена

Покушали га убити па усмртили цуру: Ово је нови дечко Едите Арадиновић

5 ч

0
Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Сцена

Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

6 ч

0
Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Сцена

Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Раскомадана тијела Новака и Ане пронађени у контејнерима

21

54

Ђоковић каквог никад нисмо вид‌јели

21

51

Да ли ће бити хапшења? Огласила се хрватска полиција о инциденту у Сплиту

21

47

Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

21

44

Затворен аеродром због неидентификованих летећих објеката

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner