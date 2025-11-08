Чувени водитељ преминуо од рака плућа

Извор:
Танјуг
08.11.2025
20:05
Квентин Вилсон, бивши водитељ емисија Топ Гир и Фифт Гир, преминуо је данас у 68. години након кратке борбе са раком плућа, саопштила је његова породица.
У саопштењу су га описали као "право национално благо" које је донијело радост аутомобилизма, од мотора са унутрашњим сагоријевањем до електричних возила, у дневне собе гледалаца, преноси Скај њуз.
Рођен у Лестеру, Вилсон је био продавац аутомобила и новинар специјализован за моторе.
Придружио се BBC 1991. године, појављујући се заједно са Џеремијем Кларксоном и Џејмсом Мејем, све док оригинални формат није укинут 10 година касније.
Затим је прешао на Ченел 5 и придружио се конкурентској емисији Фифт Гир.
Био је и страствени заштитник потрошача, залажући се за бројне кампање, укључујући помоћ у замрзавању акциза на гориво кроз своју кампању Ферфјул.
Његова породица је навела да је недавно неуморно радио да би електрична возила учинио приступачнијима кроз кампању Ферчарџ, пише Танјуг.
