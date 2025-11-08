Logo
Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Ало

08.11.2025

14:03

Пјевачица Нада Топчагић открила је шокантан инцидент из свог живота када ју је дадиља покрала, а она ју је из бијеса гурнула низ степенице.

У вријеме највеће славе, Нада није стизала да се посвети породици, па је морала да унајми дадиљу за свог сина.

Међутим, пјевачица је касније открила да су јој дадиље задавале озбиљне проблеме, док ју је једна опљачкала, са другом је завршила у физичком обрачуну!

"Мој син Микица је имао свега седам мјесеци. Била сам у Канади, а комшиница ми јавља да је видјела моја врата стана отворена, Микица у кревецу упишан, плаче, а она ми све покрала и побјегла. Оставила дијете само с отвореним вратима. Чак је и ствари за бебу однијела", присјетила се Нада једном приликом.

"Након ове јаднице нисам ангажовала жене неко вријеме, али пред дочек Нове године морала сам да нађем дјевојку да ми чува сина. Једну помоћницу сам гурнула низ степенице, могла сам да је убијем. Толико сам је тукла да није била свјесна шта јој се десило. Сјећам се као да је данас. Спремала сам се да пјевам Нову годину у Ужицу, четири по подне, она долази и каже ми да неће да ми чува дијете јер иде на дочек", започела је пјевачица и додала:

"Кажем ја њој: 'Коју Нову годину, стани, све ти ј**ем'. Почела је да бјежи из стана с пуном торбом. Нашла сам моје ствари код ње у торби. Гурнула сам је тада низ степенице, летјела је као бубањ. Нисам мислила тада да могу да је убијем. Послије сам носила дијете са собом у Ужице да пјевам дочек јер сам њу налупала", испричала је Топчагићева.

