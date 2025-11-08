Стиже посљедњи ретроградни Меркур у години: На удару су ова 4 знака

Извор:
Спремите се – стиже посљедњи ретроградни Меркур у 2025. години! Хаос? Да. Као што смо већ и навикли. Астролози предвиђају да ће ова небеска фаза, која ће трајати од 9. до 29. новембра, чинити много ствари свима у инат – пореметиће нам комуникације и натјерати нас да одложимо неке планове, али ће нас, с друге стране, охрабрити да се упустимо у дубљу интроспекцију.
Посљедњи у години, али убитачан! Дакле, не бисмо баш смјели да се опустимо, јер астролози кажу да када се планета комуникације, ума, учења и размишљања креће уназад, може да остави катастрофу за собом. Утиче на људе, понашање и догађаје, а кад већ знамо да се приближава, не би било лоше да будемо на опрезу. Трећи и посљедњи ретроградни Меркур у 2025. трајаће од 9. до 29. новембра, што значи да нас ускоро чека "космичко успоравање".
Планета ће се прво кретати уназад кроз ватреног Стријелца, а затим ће ући у интензивну Шкорпију, постављајући сцену за циклус изношења истине, размишљања и емоционалне дубине. Иако ретроградни Меркур често изазива забринутост због кашњења, технолошких проблема и неспоразума, астро прогнозе тврде да овај период може да послужи као ресетовање, посебно ако смо у вртлогу недовршених пројеката или затегнутих односа, и тражимо рјешење.
"Кретање уназад не мора да значи хаос, напротив. Можда ће вам се баш у то вријеме разбистрити ум и неке ствари постати јасније", каже астролог Присила Лима де Шарбоније, која је осмислила апликацију Соуллооп. "То је начин на који универзум од нас тражи да успоримо, да се усавршимо и преусмјеримо темпо".
Иако се Меркур буквално не окреће, већ је ријеч о визуелној илузији, симболички се утицај широко осјећа, утичући на све комуникације, доношење одлука и логистику. Према Присили, "када се планета креће ретроградно, она преусмјерава нашу пажњу ка унутра. То је вријеме да се вратимо себи, преуредимо планове и усавршимо своје менталне обрасце".
Комбинација спонтаности Стријелца и дубине Шкорпије у новембарском ретроградном кретању ствара двоструку енергију, подстичући и бруталну искреност и тихо самоиспитивање. Очекујте тренутке емоционалних открића праћене потребом за мудром обновом.
Стручњаци препоручују да се током овог периода усредсредимо на дубље размишљање и рекапитулацију, а не на отпор. "Када комуникација посустане или се планови промјене, то није казна – то је повратна информација", објашњава Лима де Шарбонијер. "Требало би да се направи пауза прије него што се реагује, да се пажљивије слуша, да се одлуке доносе јасно и гласно... То важи за све хороскопске знаке."
Не журите са одлукама – ако вам се нешто чини неизвјесним, дајте себи времена и сачекајте боље перспективе.
Размислите и поново размотрите креативне пројекте, поруке или планове прије него што их финализујете.
Поновно повезивање – стари пријатељи, партнери или идеје често могу да донесу важне лекције.
Направите резервну копију свега, од дигиталних датотека до емоционалних граница, припремите се за неочекивано.
Шкорпија: Чека вас дубока емоционална обнова. Неизречене истине и закопана осјећања излазе на површину, помажући вам да обновите самопоуздање и фокусирате се на самопоштовање.
Стријелац: Почиње велика лична трансформација. Оно што се некада чинило хитним сада захтјева стрпљење, јер јасноћа замјењује импулсивност.
Дјевица: Очекујте "поновно покретање система". Поједноставите све, распремите неред и вратите ментални мир фокусирајући се на оно што је заиста важно.
Близанци: Дајте приоритет аутентичности и успорите како бисте ојачали најважније односе.
Овнови би требало да стану на руду прије него што хитро реагују, и да успоравање процеса посматрају као прилику за детоксикацију импулсивних навика.
Бик мора да вјежба емоционалну интелигенцију и да се одупре жељи за претјераним трошењем.
Рак треба да да приоритет одмору и креативности у односу на продуктивност.
Лав се може поново повезати са емоционалним корјенима прије него што се врати у центар пажње.
Вага треба мудро да троши новац, да више пази и јасније се изражава, да не би дошло до неспоразума.
Јарац ће имати доста користи од самоће и интуитивног размишљања.
Водолија учи како да одваја значајне ствари, посебно везе, од оних небитних.
Рибе би требало да застану прије него што донесу смјеле одлуке, јер сваки потез треба да буде усклађен са сврхом, а не са притиском.
Иако посљедњи ретроградни Меркур у 2025. може унијети доста забуне у нашу свакодневицу, он такође нуди позитивне трансформације. То је позив да се ријечи ускладе са истином, а намјере са сврхом, закључује Присила Лима де Шарбоније.
