Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

Извор:

Крстарица

08.11.2025

09:50

Фото: Unsplash

Положај планета у наредном периоду одговараће Стрелцу, Шкорпији, Овну и Ваги, они ће успјети да зараде добре паре и постигну значајан финансијски успех. Њима новац стиже до 15. новембра. Ретроградни Меркур који долази 10. новембра њима ће донијети благостање, а Близанцима добитке у играма на срећу.

Ретроградни Меркур убрзо долази (10. новембар), а такав положај планета ће појединим знаковима више одговарати, па ће успјети да зараде новац до 15. новембра.

Пред нама недјеља у којој Меркур улази у своју ретроградну фазу, и сви требају да буду опрезни са процјенама и важним документима.

Међутим, појединим знаковима неће сметати негативан утицај планета, напротив, они ће успјети да профитирају. Знакови као што су Стријелчеви, Шкорпије, Овнови и Ваге могу да рачунају на добру зараду и већи финансијски успјех.

Стријелац

Марс и Меркур у вашем знаку указују да ћете се борити за своје циљеве, односно да много тога зависи од ваше иницијативе.

Шкорпија

Марс у Стријелцу од 4. новембра увећава вашу зараду. Можете да зарадите велики новац стиже уз особе у знаку Стријелца.

Ован

Уран се вратио у Бика, тако да вам следи изненадан добитак., неочекивано вам новац стиже. То може да буде и игра на срећу, али и неочекивани прилив новца.

Вага

Венера и Сунце у Шкорпији доносе вам вредне поклоне и бољу зараду. У наредним данима ћете бити задовољни финансијском ситуацијом.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу су Близанци, планете им предвиђају повећи добитак, пише Крстарица.

Хороскоп

