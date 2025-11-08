Logo

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је честитку члановима Борачке организације Републике Српске поводом крсне славе – Митровдана и истакла да овај значајан дан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа, слободе и отаџбине.

"Овај значајан дан подсјећа нас на херојство, част и жртву оних који су, у најтежим тренуцима наше историје, стали у одбрану народа, слободе и отаџбине. Њихова снага, вјера и оданост остају трајни темељ Републике Српске", истакла је Цвијановићева у честитки поводом Митровдана, крсне славе Војске Републике Српске.

Полиција Италија

Свијет

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

Она је додала да је овај дан прилика да се са дубоким поштовање изрази захвалност свима који су својим пожртвовањем, храброшћу и љубављу према отаџбини бранили слободу и достојанство српског народа.

"Нека нам Митровдан буде подсјетник на заједништво, понос и трајну обавезу да чувамо мир, слободу и вриједности за које су многи положили своје животе", наводи се у честитки упућеној свим бившим припадницима ВРС, официрима, војницима и породицама погинулих и несталих бораца, пише РТРС.

Тагови:

Жељка Цвијановић

Mitrovdan

