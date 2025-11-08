Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Извор:
08.11.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић упутила је честитку члановима Борачке организације Републике Српске поводом крсне славе – Митровдана и истакла да овај значајан дан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа, слободе и отаџбине.
"Овај значајан дан подсјећа нас на херојство, част и жртву оних који су, у најтежим тренуцима наше историје, стали у одбрану народа, слободе и отаџбине. Њихова снага, вјера и оданост остају трајни темељ Републике Српске", истакла је Цвијановићева у честитки поводом Митровдана, крсне славе Војске Републике Српске.
Она је додала да је овај дан прилика да се са дубоким поштовање изрази захвалност свима који су својим пожртвовањем, храброшћу и љубављу према отаџбини бранили слободу и достојанство српског народа.
"Нека нам Митровдан буде подсјетник на заједништво, понос и трајну обавезу да чувамо мир, слободу и вриједности за које су многи положили своје животе", наводи се у честитки упућеној свим бившим припадницима ВРС, официрима, војницима и породицама погинулих и несталих бораца, пише РТРС.
