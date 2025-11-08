Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

Извор:
РТ Балкан
08.11.2025
Државни секретар Марко Рубио приватно говори да је Џеј Ди Венс фаворит за републиканску номинацију 2028. године и да би подржао потпредсједника ако би одлучио да се кандидује, пише "Политико" позивајући се на изворе.
"Марко је био веома јасан да ће Џеј Ди бити републикански кандидат ако то жели", рекла је особа блиска секретару, напомињући да је Рубио изразио то мишљење и приватно и јавно. "Он ће учинити све што може само да подржи потпредсједника у томе."
Предсједник Доналд Трамп је више пута издвојио Венса и Рубија као своја два највјероватнија насљедника, чак је прошле недјеље предложио да би њих двојица требало да се кандидују на истој листи. Обојица су инсистирали да су добри пријатељи и да нема ривалства, чак и док спекулације о томе ко ће наслиједити Трампа расту.
ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ
"Нико не очекује да ће Марко поднијети оставку и почети да критикује актуелног потпредсједника", рекла је друга особа блиска Рубију. "Осим тога, они су пријатељи."
Трећа особа блиска Белој кући рекла је да се "очекује да ће Џеј Ди бити номинован, а Рубио потпредсједник".
Венс је водећи фаворит међу онима који су гласали за Трампа 2024. године, показала је анкета коју је "Политико" спровео од 18. до 21. октобра. Тридесет пет одсто испитаних каже да је он особа коју би највише волели да виде као кандидата за предсједника 2028. године пише РТ Балкан.
