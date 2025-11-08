Орбан: Мађарска изузета од америчких санкција

Извор:
РТ Балкан
08.11.2025
08:28
Мађарска је добила потпуно изузеће од америчких санкција, потврдио је премијер те земље Виктор Орбан након састанка са предсједником САД Доналдом Трампом.
Мађарски премијер је рекао да је Мађарска добила неограничено изузеће од америчких санкција у случају нафтовода "Дружба" и гасовода "Турски ток".
"У свим питањима која су важна са становишта мађарских интереса, одржани су министарски разговори", истакао је Орбан на конференцији за новинаре и додао да је одбрањена национална политика смањења енергетских трошкова.
Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто потврдио је ову вијест на друштвеним мрежама.
"Потписали смо: енергетско снабдевање Мађарске је обезбијеђено!", написао је Сијарто.
Премијер је такође објавио да је постигнут споразум у области нуклеарне енергије.
Компанија "Вестингхаус" ће се укључити у мађарске нуклеарне пројекте, што до сада није било уобичајено. Дио овог споразума односи се и на набавку нуклеарног горива.
Орбан је истовремено најавио да је постигнут договор и у вези са пројектом "Пакш 2", при чему се изузеће од санкција не продужава, већ се у укида могућност увођења истих.
"Никакве препреке нису се појавиле од стране Американаца по овом питању", додао је.
Он је додао да су Сједињене Државе заинтересоване за економску стабилност Мађарске, па је створен нови систем америчко-мађарске сарадње. Током разговора су стране размотриле америчке инвестиције у Мађарској, а Орбан је затражио од предсједника Трампа да подржи даље улагање.
"У Мађарској тренутно послује око 1.400 америчких компанија, које обезбјеђују посао за око 100.000 наших сународника", рекао је премијер, додајући да ова улагања подижу и технолошки ниво мађарске индустрије.
Орбан је такође нагласио да је Мађарска понудила подршку Сједињеним Државама у настојањима да се постигне мир у Украјини.
"Ако буде потребно, у свему ћемо подржати америчке иницијативе за успостављање мира", закључио је Орбан.
Потврдио је да ће планирани мировни самит између Трампа и председника Русије Владимира Путина у Будимпешти бити одржан када за то дође вријеме, пише РТ Балкан.
