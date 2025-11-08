Logo

Додик: С поносом се сјећамо свих који су стали у одбрану Српске

08.11.2025

08:16

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједик СНСД-а упутио је честитку члановима Борачке организације Републике Српске поводом крсне славе Светог Димитрија - Митровдана и истакао да се с поносом Српска данас сјећа оних који су стали у њену одбрану.

Додик је истакао да је Митровдан одувијек у српском народу био симбол вјере, снаге и истрајности.

Инцидент у Сплиту

Регион

Медији: Хрватска уводи мјере због инцидената на Данима српске културе у Сплиту и Загребу

Он је нагласио да се поносом и дубоким поштовањем данас сјећамо свих хероја који су у најтежим временима стали у одбрану отаџбине, Републике Српске, "која је наша слобода, створена вољом народа, брањена јунаштвом и истрајношћу бораца".

"Њиховом борбом није одбрањена само територија, већ и идентитет, огњишта и право на слободу, која нас обавезује да чувамо успомену на све који су дали живот у Одбрамбено-отаџбинском рату, да бринемо о њиховим породицама и наставимо да јачамо Републику Српску", навео је Додик на Иксу.

BORS

Република Српска

Крсна слава БОРС-а обиљежава се широм Српске

Пожелио је да Митровдан буде дан заједништва, поноса и захвалности свима који су храброшћу и пожртвованошћу изградили темеље Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Mitrovdan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

Република Српска

У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

1 ч

0
Ево када нам стиже снијег и захлађење

Друштво

Ево када нам стиже снијег и захлађење

1 ч

0
У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

1 ч

0
Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Друштво

Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

1 ч

0

Више из рубрике

Крсна слава БОРС-а обиљежава се широм Српске

Република Српска

Крсна слава БОРС-а обиљежава се широм Српске

1 ч

0
У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

Република Српска

У Невесињу обиљежавање годишњица митровданских битака

1 ч

0
У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

Република Српска

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

1 ч

0
Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

Република Српска

Додик: Орбан и Трамп глобални лидери посвећени миру

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

09

24

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

09

21

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

09

21

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

09

11

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner