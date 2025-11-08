Додик: С поносом се сјећамо свих који су стали у одбрану Српске

08.11.2025
08:16
Предсједик СНСД-а упутио је честитку члановима Борачке организације Републике Српске поводом крсне славе Светог Димитрија - Митровдана и истакао да се с поносом Српска данас сјећа оних који су стали у њену одбрану.
Додик је истакао да је Митровдан одувијек у српском народу био симбол вјере, снаге и истрајности.
Он је нагласио да се поносом и дубоким поштовањем данас сјећамо свих хероја који су у најтежим временима стали у одбрану отаџбине, Републике Српске, "која је наша слобода, створена вољом народа, брањена јунаштвом и истрајношћу бораца".
"Њиховом борбом није одбрањена само територија, већ и идентитет, огњишта и право на слободу, која нас обавезује да чувамо успомену на све који су дали живот у Одбрамбено-отаџбинском рату, да бринемо о њиховим породицама и наставимо да јачамо Републику Српску", навео је Додик на Иксу.
Пожелио је да Митровдан буде дан заједништва, поноса и захвалности свима који су храброшћу и пожртвованошћу изградили темеље Републике Српске.
