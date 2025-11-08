Logo

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

08.11.2025

08:05

У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе
Фото: Танјуг/АП

У Републици Српској данас почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе који ће бити одржани 23. новембра.

Изборна кампања трајаће до 22. новембра до седам часова ујутро, када почиње изборна тишина, саопштено је из Централне изборе комисије БиХ.

mitrovdan

Друштво

Данас је Митровдан: Ево који обичаји се везују за овај празник

Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске и независни кандидат Игор Гашевић.

У централни бирачки списак за пријевремене предсједничке изборе уписана су 1.264.364 бирача.

09

31

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

09

24

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

09

21

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

09

21

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

09

11

ЗДК: У три године евидентиране 23 пријаве напада на имовину Срба и 11 на објекте СПЦ

