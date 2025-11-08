У Републици Српској почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе

08.11.2025
08:05
У Републици Српској данас почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе који ће бити одржани 23. новембра.
Изборна кампања трајаће до 22. новембра до седам часова ујутро, када почиње изборна тишина, саопштено је из Централне изборе комисије БиХ.
Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске и независни кандидат Игор Гашевић.
У централни бирачки списак за пријевремене предсједничке изборе уписана су 1.264.364 бирача.
