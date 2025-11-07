Извор:
07.11.2025
Како Република Српска данас изгледа у очима свијета, којим путем се креће њено међународно позиционирање и како изградити слику стабилног и препознатљивог друштва питања су о којима се говорило на Факултету политичких наука у Бањалуци. Округли сто „Међународно позиционирање Републике Српске политички, правни и културолошки аспекти“ окупио је професоре и аналитичаре који су понудили различите погледе на положај Српске у савременим глобалним околностима.
„То репозиционирање је тежак процес, али мислим да је предсједник Додик учинио значајну ствар што је интернационализовао проблем српске слике у свијету. И то на релацији највишег нивоа – Москва, Вашингтон… Европа, која је хтјела да учини оно најгоре преко Шмита, сада је потиснута“, рекао је професор емеритус Ненад Кецмановић.
„На округлом столу говорили смо о свим препрекама које стоје на путу интернационализације Српске, укључујући и оне правне које покушавају да се наметну од стране бошњачке политичке елите, али и појединих представника међународних институција“ истиче професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци Нина Сајић.
У расправи је посебно истакнуто да се савремена слика о државама и народима све више обликује у дигиталном простору. Поручено је да друштвене мреже данас креирају паралелну јавност у којој су истина и стручност често потиснуте.
„Током пандемије Ковид-19 имали смо озбиљну пријетњу по здравље људи, али од силне буке на друштвеним мрежама нисмо могли да чујемо глас стручњака. Умрежена гомила симулирала је јавност, али то није била она јавност о којој су говорили теоретичари“, истакао је амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш.
Закључено је да Српска треба наставити путем конструктивног дијалога и сарадње, уз отвореност према свјетским силама, али и према оним државама које имају резервисан став.
„Република Српска треба да настави путем доброг позиционирања, да гради односе са великим свјетским силама, али и са оним државама које имају неки отклон према нама да покажемо да Српска није реметилачки фактор, већ озбиљан и одговоран партнер“, изјавио је професор Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци Бошко Бранковић.
Порука са Факултета политичких наука у Бањалуци је јасна - вријеме је да Република Српска наступи самоувјереније, да се њен глас чује даље и да покаже да може бити фактор стабилности, сарадње и у сложеним међународним односима.
