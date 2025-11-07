Хоће ли бити пријевремених избора?

Извор:
07.11.2025
19:14
Пријевремени избори су нам ту иза ћошка, а још се не зна да ли ће се одржати. Први проблеми настали су због буџета,а сада је проблем жалба на јавну набавку која се односи на транспорт изборног материјала.
Жалба је у Канцеларију за разматрање жалби стигла стигла 27.10. Међутим њима то није било толико хитно па су сједницу о тој теми првобитно одлучили да буде 13. новембра али су се предомислили па ће ипак бити два дана раније.
"Овај орган је препознао хитност предметног случаја и заказао сједницу на дан 11.11.2025. године на којој ће се разматрати предметна жалба. Будући да предметни спис изискује одређене припреме, сви материјали су достављени члановима Уреда а све у циљу пступања на дан 11.11.2025. Након што одлука буде донесена иста ће без одлагања бити достављена странкама у поступку и објављена на Порталу јавних набавки", истакли су из Канцеларије за жалбе.
У међувремену, ЦИК БиХ је од 23. 9 до 07. 11. објавила низ јавних набавки које се односе на пријевремене изборе укупне вриједности више од пола милиона марака. Неке су поништене, неке у току.
Из Централне изборне комисије БиХ поручују да су спремни, да је почело штампање гласачких листића и да су бирачки одбори већ распоређени. Ипак, питали смо их да ли ће одлука Канцеларије за разматрање жалби утицати на одржавање избора?
"Ми за сад не разматрамо ту могућност правимо планове па ћемо видјети шта урадити. Ми имамо додатни проблем ако се жалба уважи морамо потписати уговор са другопласираним ако с њим потпишемо опет има право жалбе десет дана и то нас успорава сачекаћемо резултате па ћемо видјети", наводи из ЦИК-а БиХ Јован Калаба.
Спремна је и бањалучка изборна комисија. Кажу да врше посљедње припреме, али је још увијек упитно када ће стићи материјал за гласање.
"Припреме теку у складу са роковима које је поставио ЦИК. Крајњи рок је 20 новембар. Доставља се у више фаза неосјетљиви и осјетљиви материјал. ЦИК није доставио неосјетљиви материјал али се надам да ће благовремено стићи. Они су тражили су изјашњење да ли можемо материјал да преузмемо у складишту ЦИК-а, ми смо рекли да нисмо у могућности преузети ту обавезу јер смо ми велика изборна јединица", истакао је предсједник ГИК-а Бањалука Дубравко Малинић.
Изборна кампања почиње 8. новембра и трајаће до 22. у 7 сати ујутру када почиње изборна тишина. Избори су планирани 23. новембра, али још се чека бијели дим - у овом тренутку из Канцеларије за разматрање жалби.
