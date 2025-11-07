У РиТЕ Угљевик поново успостављена производња

Аутор:Сања Трифковић
07.11.2025
19:04
Коментари:0
Радници на копу, смјене у пуном капацитету, за два до три дана и на мрежи, тако је данас у РиТе Угљевик. Стигао је и Лука Петровић, одржао састанке са новом управом и директором, синдикатом, обишао рудник. Каже бурно је било, објаснио је ситуацију са Гас РС
„Гас РС купује предузеће „Комсар енерџи“, биће власник 98,6% и 1,4% је РиТе Угљевик и дошли смо да и потписан је предуговор, плаћен дио новца по предуговору, па потписан анекс предуговора уговора па је плаћено, платило се до сада три четвртине уговора 77% усвојене вриједности. Нико се други неће питати у „Истоку 2“ него РиТе Угљевик. Ако РиТЕ Угљевик и синдикат кажу треба нам механизација то је њихова одлука јер не може се нико петљати у уступ њену концесију осим оног лица које је власник“, рекао је директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Нова Управа имаће пуно посла да доведе ово предузеће у боље дане. Већ први дан је јасније да се кренуло од „главе“. Више нема пет извршних директора, смањено је то на двије позиције. И то је тек почетак, оптимистичан је нови генерални директор.
„Ми смо чврсто увјерени да у наредном периоду можемо извршити стабилизацију овог предузећа. Први корак који смо јуче успјели јесте да покренемо производњу и захваљујемо се овим путем рударима и својим Угљевичанима који су разумјели потребу и штету коју наносимо и Републици Српској стајући сваки дан, они данас раде у пуном капацитету и угаљ иде на депо термоелектране“, навео је в.д. генералном директора РиТЕ Угљевик Жарко Новаковић.
Био је ово покушај дестабилизације енергетског система по сваку сијену. Нападали су са свих страна, и „домаћи“ и „гости“, али њихове намјере су откривене и спријечени већи губици. Захвалност радницима на стрпљењу каже Милорад Додик.У РиТе Угљевик боравила је и полиција.
„Једна неодговорна група људи је у Угљевику користећи ствари које их не би требале много да их се тиче подлегла је мафијашким адвокатским који овдје увијек покушавају да створе неке своје услове за неки свој рад, тако да је један број њих како сам ја обавијештен сада се трага за тим је намјерно био инструисан од стране тих адвокатских и мафијашких кругова у Републици Српској и региону, чак рекао бих и глобално, да подигну раднике на ово што су они урадили“, нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Неће се на овоме стати, поручује премијер. Тражи се кривична одговорност.
"Не можемо рећи да су рудари за нешто криви. Мора се кренути са одговорношћу у ланцу и хијерархији оних којих су одлучивали и који су довели до постојећег стања. Морају се правити промјене“, јасан је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Премијер је најавио и одржавање тематске сједнице Владе Српске посвећене стању у електроенергетици, која ће означити и почетак уређења те области за коју ће бити донесени краткорочни, средњорочни и дугорочни планови као што је урађено и са "Шумама Српске".
