Додик: Највећи гријех Републике Српске је што је успјешна и стабилна

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је највећи гријех Републике Српске то што је она успјешна и стабилна, те да то не могу да поднесе они који Српској желе зло.
"Република Српска се гради и ради. Има оних који не виде, али вјерујем да то раде из пакости, јер желе да оспоре један озбиљан напор у коме је Републике Српска спремна да у наредној години има инвестиционе радове вриједне више од четири милијарде КМ", рекао је Додик новинарима у Вукосављу.
Додик је поручио да нема мјеста у Републици Српској гдје се нешто не ради.
"У току је реконструкција трасе пута од Клашнице према Бањалуци, а креће и обнова пута од Бањалуке према Новоселији. Од Приједора према Бањалуци се увелико гради аутопут. Ту су и улагања у здравствени сектор, гдје је у току завршетак градње болнице у Требињу, која ће бити спремна за отварање до краја децембра", истакао је Додик.
Додик је подсјетио да је јуче обишао доводни тунел ХЕ "Дабар", чија је градња почела прије шест-седам година, те да је ријеч о огромној инвестицији.
Кад је ријеч о градњи аутопутева, Додик је рекао да је остао још један проблем, а то је да се редефинишу односи са европским банкарским институцијама у вези коридора "Пет це"
"Прије тога морамо да коригујемо наше планове везано за изградњу проточних хидроелектрана на ријеци Босни, јер би се у супротном квота дигла на 10 до 15 метара, што би била прескупа инвестиција. Предложићемо Народној скупштини рјешење по коме ћемо повући ранији план о градњи електрана", појаснио је Додик.
Додик је истакао да се енергетски објекти граде широм Републике Српске, те да је видљива експанзија приватних улагања у соларну енергију.
Према његовим ријечима, Република Српска у овој години има око 2,6 милијарди КМ инвестиција.
"У овој годинама имамо одличне економске параметре. Близу смо 20 милијарди КМ домаћег производа. Желим да наставимо да интензивирамо радове које ће нас повући и да имамо раст око три однос у овој години", рекао је Додик и додао да је раст у првих шест мјесеци 2,2 одсто.
Република Српска, додао је Додик, најмање је задужена земља, чији је укупан 31 одсто, а јавни дуг је 28 одсто БДП-а.
"Ми имамо најнижи буџетски дефицит, који је у прошлој години био 0,4 одсто, а у овој години је могуће да нешто буде већи, али не више од један одсто", навео је Додик.
Додик је рекао да је Република Српска у немогућим околностима радила веома тешке послове.
"Наша највећа кочница је БиХ, да нема БиХ и да имамо слободу у креирању пословног амбијента и изградње инфраструктуре, ми не би имали никаквих проблема. БиХ је кочница на пројекту "Бук бијеле", која је до сада могла бити изграђена", нагласио је Додик.
Додик је подсјетио да је у најповољнијим условима кренула изградња аеродрома у Требињу, што је Сарајево зауставило.
"Али, живимо у таквим околностима и ипак правимо напредак. И идуће године наше амбиције су велике. У наредне три године градићемо гасовод од Бањалуке до Бијељине и даље према Зворнику. И у том пројекту су нас у Сарајеву зауставили", подсјетио је Додик.
