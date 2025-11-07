Минић: Сједница Владе о енергетици - почетак уређења те области

Извор:
СРНА
07.11.2025
15:57
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је данас одржавање тематске сједнице Владе Српске посвећене стању у електроенергетици, која ће означити и почетак уређења те области за коју ће бити донесени краткорочни, средњорочни и дугорочни планови као што је урађено и са "Шумама Српске".
"То је наш огроман ресурс. Ако томе додамо и пројекте који се раде у Билећи, Берковићима и Невесињу, а који требају бити завршени 2027. године, имаћемо капацитете који ће се односити на додатне националне количине електричне енергије. Поготово је битно што су у питању обновљиви извори", рекао је Минић новинарима у Српцу.
Он је нагласио да се Српска мора укључити у то да сама гради и соларне капацитете, како би се добио низ модалитета пуњења националног система електричном енергијом.
Наука и технологија
Снажна магнетна олуја погодиће Земљу
Минић је рекао да ће бити утврђена одговорност за постојеће стање у Руднику и Термоелектрани РиТЕ "Угљевик", рекавши да су рудари најмање криви за постојеће стање.
"Не можемо рећи да су рудари за нешто криви. Мора се кренути са одговорношћу у ланцу и хијерархији оних којих су одлучивали и који су довели до постојећег стања. Морају се правити промјене", навео је Минић.
Он је изразио и задовољство чињеницом да су се радници РиТЕ вратили на коп и почели са радом како би се обезбједио угаљ за покретање и рад термоелектране.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму