Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

Извор:
Кликс
18.12.2025
14:26
Коментари:0
У Бриселу је данас дошло до сукоба између пољопривредника из Европе и белгијске полиције током демонстрација фармера због контроверзног трговинског споразума између Европске уније и Меркосура, који окупља јужноамеричке земље.
Пољопривредници широм Европе протестују због овог договора, страхујући да ће уплив пољопривредних производа из јужноамеричких земаља довести до пада у потражњи за њиховим добрима.
Протести су у Бриселу почели још синоћ, када су пољопривредници блокирали цесте, а данас је дошло до директних окршаја с полицијом.
Полиција је одговорила снажним млазницама воде усмјереним на протестанте који су били близу.
Фармери из цијеле Европе кажу да је сектор већ годинама у кризи и оптужују ЕУ да нарушава њихов животни стандард кроз трговинске споразуме попут Меркосура и потенцијална смањења буџета Заједничке пољопривредне политике.
Демонстрација има за циљ додатно вршити притисак на лидере ЕУ док разматрају буџетске приоритете и трговинске споразуме за које фармери страхују да ће повећати конкуренцију и снизити цијене.
