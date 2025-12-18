Logo
Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума

Извор:

Кликс

18.12.2025

14:26

Потпуни хаос у Бриселу: Пољопривредници бацали димне бомбе на полицију, блокирали улице због спорног споразума
Фото: Tanjug/AP/Marius Burgelman

У Бриселу је данас дошло до сукоба између пољопривредника из Европе и белгијске полиције током демонстрација фармера због контроверзног трговинског споразума између Европске уније и Меркосура, који окупља јужноамеричке земље.

Пољопривредници широм Европе протестују због овог договора, страхујући да ће уплив пољопривредних производа из јужноамеричких земаља довести до пада у потражњи за њиховим добрима.

Протести су у Бриселу почели још синоћ, када су пољопривредници блокирали цесте, а данас је дошло до директних окршаја с полицијом.

Полиција је одговорила снажним млазницама воде усмјереним на протестанте који су били близу.

Фармери из цијеле Европе кажу да је сектор већ годинама у кризи и оптужују ЕУ да нарушава њихов животни стандард кроз трговинске споразуме попут Меркосура и потенцијална смањења буџета Заједничке пољопривредне политике.

Демонстрација има за циљ додатно вршити притисак на лидере ЕУ док разматрају буџетске приоритете и трговинске споразуме за које фармери страхују да ће повећати конкуренцију и снизити цијене.

