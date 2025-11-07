Logo

Додик разговарао са Бањцем: ''Пријатељи у добру и злу''

Извор:

АТВ

07.11.2025

14:42

Коментари:

1
Додик разговарао са Бањцем: ''Пријатељи у добру и злу''
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас предсједником НПС-а Дарком Бањцем.

''Успјешан радни састанак са предсједником НПС-а Дарком Бањцем. Пријатељи остају пријатељи и у добру и у злу'', написао је Додик на Икс-у.

Милорад Додик

Дарко Бањац

Коментари (1)
