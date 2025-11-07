Додик разговарао са Бањцем: ''Пријатељи у добру и злу''

Извор:
АТВ
07.11.2025
14:42
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик разговарао је данас предсједником НПС-а Дарком Бањцем.
''Успјешан радни састанак са предсједником НПС-а Дарком Бањцем. Пријатељи остају пријатељи и у добру и у злу'', написао је Додик на Икс-у.
Успјешан радни састанак са предсједником НПС-а Дарком Бањцем. Пријатељи остају пријатељи и у добру и у злу. pic.twitter.com/dCzOOgnAGf— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 7, 2025
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму