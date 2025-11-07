Додик честитао 50 година постојања и рада Универзитета у Бањалуци

Извор:
СРНА
07.11.2025
12:19
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је пола вијека рада Универзитета у Бањалуци и изразио увјерење да ће и наредних година ова установа бити стуб знања, науке и напретка.
"Током пола вијека рада и развоја Универзитет у Бањалуци постао је једна од најзначајнијих високошколских установа у региону, препознатљив по квалитету наставе, научноистраживачком раду и стварању стручњака који својим знањем доприносе развоју друштва", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је истакао да је поносан на чињеницу да се на Универзитету данас школује око 15.000 студената кроз 150 студијских програма, те да су његови дипломци признати и цијењени широм Републике Српске, региона и свијета.
Честитку поводом овог јубилеја Додик је упутио ректору Радославу Гајанину, професорима, сарадницима и студентима, којима је пожелио пуно успјеха у даљем раду на новим научним достигнућима и на пољу образовања и развоја друштва.
Универзитет у Бањалуци је водећа високошколска научно-образовна установа у Републици Српској и други по величини универзитет у БиХ.
С поштовањем и дубоким уважавањем, упућујем најискреније честитке ректору Радославу Гајанину, професорима, сарадницима и студентима поводом великог јубилеја - 50 година постојања и рада Универзитета у Бањалуци.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 7, 2025
Данас има 16 факултета, Академију умјетности и Институт за генетичке ресурсе.
Настава се изводи на око 150 студијских програма на сва три циклуса студија.
