У Републици Српској сутра почиње изборна кампања за пријевремене предсједничке изборе који ће бити одржани 23. новембра.
Изборна кампања ће трајати до 22. новембра до 7.00 часова када почиње изборна тишина, саопштено је из Централне изборе комисије /ЦИК/ БиХ.
Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске, те Игор Гашевић који је независни кандидат.
У централни бирачки списак за пријевремене предсједничке изборе, који је потврдио ЦИК, налази се 1.264.364 бирача са правом гласа.
Из ЦИК-а наводе да је током изборне кампање политичким субјектима забрањено да путем медија износе лажне информације које би могле угрозити интегритет изборног процеса и дезинформисати бираче.
У случају повреде ове норме, како је наведено, ЦИК је овлаштен да спроведе поступак.
Из ЦИК-а су позвали политичке странке, кандидате и присталице политичких странака, те запослене или на други начин ангажоване у изборној администрацији да се уздрже од изјава које дижу тензије и да воде фер изборну кампању.
