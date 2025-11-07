Владимир Шешлија прешао у СНСД

Извор:
Одборник Српске радикалне странке /СРС/ "Др Војислав Шешељ" у Скупштини општине Источна Илиџа Владимир Шешлија прешао је у СНСД, саопштено је из Општинског одбора СНСД-а.
"Овај потез представља наставак процеса укрупњавања политичке сцене и јачања снага око СНСД-а, који је постао центар политичког окупљања и јасно препознат као носилац промјена потребних становницима Источне Илиџе", саопштено је из СНСД-а.
У саопштењу се истиче да након што су СНСД-у у Источној Илиџи претходно приступили представници ДЕМОС-а, сада и СРС "Др Војислав Шешељ" пружа подршку заједничком циљу – формирању одговорније локалне власти.
Тренутно Клуб одборника СНСД-а има осам чланова, а активности на јачању организације и повезивању са појединцима из других странака се настављају.
Из ОО СНСД су навели да велики број грађана исказује интересовање да постане дио СНСД-а, препознајући нову енергију и одлучност којом ова организација дјелује на општинском нивоу.
"СНСД Источна Илиџа данас показује нову снагу, јединство и енергију људи који желе да заједно раде на развоју и напретку наше заједнице. Свједоци смо све већег повјерења које нам грађани пружају, што нам даје додатни мотив да наставимо путем конкретних рјешења и одговорног дјеловања", изјавио је потпредсједник ОО СНСД-а Источна Илиџа Владимир Ћосовић.
