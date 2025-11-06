Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

Извор:
АТВ
06.11.2025
22:45
Предсједник Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске Младен Мијатовић рекао је АТВ-ој емисији 'Битно' да се на Термоелектрани Угљевик врше одређени радови који су неопходни како би се могло даље радити, а то су одређена чишћења и одређене активности.
"Са друге стране, и данас су били одређени разговори и преговори не би ли се поново покушала покренути производња. Људи су током претходних мјесеци изгубили повјерење у одређене људе или можда у неке изјаве јер људи нису добили шта им је обећано", истакао је Мијатовић.
Он истиче да су радници били разочарани и управо због тога кренули у овакав вид протеста.
"Мислим да је коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране као базне произвођаче у нашем систему и да је ово можда био начин који уопште није био пријатан, али је у неком моменту био нужна ситуација да људи обрате пажњу да је Угљевик у проблему", Мијатовић.
Он је истакао да је предалеко отишла прича о измјени руководства.
