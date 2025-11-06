Logo

Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране

Извор:

АТВ

06.11.2025

22:45

Коментари:

0
Мијатовић за АТВ: Коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране
Фото: АТВ

Предсједник Синдиката удружених радника енергетике Републике Српске Младен Мијатовић рекао је АТВ-ој емисији 'Битно' да се на Термоелектрани Угљевик врше одређени радови који су неопходни како би се могло даље радити, а то су одређена чишћења и одређене активности.

"Са друге стране, и данас су били одређени разговори и преговори не би ли се поново покушала покренути производња. Људи су током претходних мјесеци изгубили повјерење у одређене људе или можда у неке изјаве јер људи нису добили шта им је обећано", истакао је Мијатовић.

Он истиче да су радници били разочарани и управо због тога кренули у овакав вид протеста.

"Мислим да је коначно дошло вријеме да се обрати пажња на Термоелектране као базне произвођаче у нашем систему и да је ово можда био начин који уопште није био пријатан, али је у неком моменту био нужна ситуација да људи обрате пажњу да је Угљевик у проблему", Мијатовић.

Он је истакао да је предалеко отишла прича о измјени руководства.

Максим Скоко

Република Српска

Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

"Мислим да смо мало предалеко отишли у причу ко је директор, ко није, ко ће бити, политизујући ситуацију на такав начин, можда дајући предност некоме ко нам се више или мање допада. То свакако не би требало да буде тема него би требало да буде ситуација у електроенергетском систему и да би неким заједничким снагама морали да разговарамо и да поштујемо наше обавезе да се међусобно уважавамо", рекао је Мијатовић.

Шта Синдикат очекује од тематске сједнице Владе Републике Српске?

Предсједник Синдиката је истакао да идуће седмице очекује конкретна ријешења.

"Мислим да смо довољно зрели и да смо довољно прошли таквих разговора", рекао је Мијатовић.

Истакао је да би требало да се донесу одређени помаци и ријешења како би превазишли ову кризу.

RiTE Ugljevik

