Смјене у РиТЕ Угљевик: Радници поново на послу

Извор:
АТВ
06.11.2025
19:12
Коментари:0
Ко ће задњи угасити свјетло у електроенергетском сектору, још се не зна али се зна да је Дико Цвјетиновић, в.д. директор РиТЕ Угљевик, не својом вољом, угасио свјетло у својој канцеларији јер га је ноћас Надзорни одбор, под окриљем ноћи, смијенио. За новог директора постављен је Жарко Новаковић.
Покушали смо добити коментар од Новаковића, међутим није желио пред камеру АТВ-а али нам је кратко у поруци рекао да има превише обавеза и да не може дати изјаву.
Радници су се вратили на посао, каже премијер Српске Саво Минић. Више информација о стању у Угљевику имаће, каже Минић, након тематске сједнице Владе о стању у Електропривреди.
"Информација коју ја имам је да су се радници вратили на посао и да је почео ископ угља један од захтјева је и био смјена управе која је испоштована оно што влада ради дужи период је пренос поља исток два и то није везано са овим, ми имамо екватационо поље питање дана је кад ће оно бити дато на концесију Рите Угљевик један поступак који је на неки начин ријешен", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Један захтјев радника је испуњен - смјена директора, међутим, остало их је још 6. Један од њих је да концесионо поље Угљевик Исток 2 буде у цјелости у власништву РИТЕ Угљевик и да концесија не иде преко компаније Гас Рес. Међутим, Влада тај захтјев није испунила и званично је потврдила да ће Гас Рес преузети концесију од Комсар Енерџи.
"Влада расправљала у оквиру министарства енергетике и рударства и гас реса и дала сагласност за коначни уговор за преузимање комсара у оквиру активности, које се воде по том питању и које су везане између осталог и за РиТЕ Угљевик тако да је Влада дала сагласност на приједлог коначног уговора о преузимању те фирме", истакао је потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић.
Радници РиТЕ Угљевик већ седми дан штрајкују и неће одустати до испуњења свих 7 захтјева међу којима је и смјена ресорног министра Петра Ђокића. Ипак,према незваничним информацијама, дио радника је добио доприносе и организоваће минимум радног процеса. Поводом смјене руководства у Угљевику изјаве нису дали ни директор Електропривреде Лука Петровић нити предсједник Синдиката РиТЕ Угљевик Бобан Беновић. О овој теми још увијек се није огласио ни ресорни министар Петар Ђокић.
