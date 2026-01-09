Делегације Српске и Србије положиле вијенце на Централно спомен-обиљежје

09.01.2026
10:51
Делегације Републике Српске и Републике Србије положиле су данас вијенце на новоизграђени споменик борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске у Бањалуци.
Вијенац су поводом Дана Републике и Дана бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, а у име Владе Републике Српске положили министар правде Горан Селак и министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.
Министар правде Републике Српске Горан Селак истакао је данас у Бањалуци да су у темеље Српске узидани животи погинулих бораца, што не смије бити заборављено.
"Република Српка има 26.000 јунака који су погинули у одбрани вјековних огњишта. Морамо чувати Републику Српску, јер је гарант слободе српског народа", рекао је Селак.
У Бањалуци је јуче, поводом 9. јануара, Дана Републике Српске, откривено и освештано Централно спомен-обиљежје за укупно 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
