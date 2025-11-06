Logo

Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја

АТВ

06.11.2025

Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја
Сарајево је заиста царство лицемјерја, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Поново лаж покушавају да претворе у истину. Шефик Џаферовић (СДА) је посљедњи који може да држи лекције о блокадама", истакла је Цвијановић.

Како она додаје, управо је Џаферовић био коловођа блокаде Дома народа која је трајала скоро годину дана.

"А сада патетично позива Kристијана Шмита да он уређује односе у Парламентарној скупштини БиХ, од које је ионако нелегално преузео улогу законодавца", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на Џаферовићеву изјаву да је право Дома народа да учествује у смјенама, реконструкцијама и надзору над радом Вијећа министара "прворазредна политичка и уставна обавеза". Међутим, по његовим ријечима, СНСД и ХДЗ "свјесно блокирају" овај процес.

Жељка Цвијановић

Šefik Džaferović

