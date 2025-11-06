Цвијановић: Сарајево је заиста царство лицемјерја

Извор:
АТВ
06.11.2025
18:25
Коментари:0
Сарајево је заиста царство лицемјерја, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Поново лаж покушавају да претворе у истину. Шефик Џаферовић (СДА) је посљедњи који може да држи лекције о блокадама", истакла је Цвијановић.
Како она додаје, управо је Џаферовић био коловођа блокаде Дома народа која је трајала скоро годину дана.
"А сада патетично позива Kристијана Шмита да он уређује односе у Парламентарној скупштини БиХ, од које је ионако нелегално преузео улогу законодавца", истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс, реагујући на Џаферовићеву изјаву да је право Дома народа да учествује у смјенама, реконструкцијама и надзору над радом Вијећа министара "прворазредна политичка и уставна обавеза". Међутим, по његовим ријечима, СНСД и ХДЗ "свјесно блокирају" овај процес.
Поново лаж покушавају да претворе у истину. Шефик Џаферовић (СДА) је посљедњи који може да држи лекције о блокадама. Он је био коловођа блокаде Дома народа која је трајала скоро годину дана. А сада патетично позива Kристијана Шмита да он уређује односе у Парламентарној скупштини… pic.twitter.com/pc3uB4rTbq— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 6, 2025
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч1
Најновије
Најчитаније
20
03
19
53
19
44
19
41
19
39
Тренутно на програму