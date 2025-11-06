Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

Извор:
Самостална демократска српска странка /СДСС/ саопштила је данас да је Директорату полиције у Хрватској пријавила коментаре објављене на званичној страначкој "Фејсбук" страници у којима су упућене пријетње смрћу предсједнику СДСС-а Милораду Пуповцу.
У пријави је наведено да су се испод објаве од 28. октобра, у којој је пренесен слободни говор Пуповца током расправе у Сабору Хрватске, а поводом округлог стола одржаног у парламенту на којем су негиране жртве и злочини геноцида почињени у Усташком концентрацијском логору Јасеновац, појавили коментари који садрже озбиљне пријетње смрћу.
Из СДСС-а су додали да ти коментари садрже и "подстицање на насиље према припадницима српске националне мањине те особама повезним са странком".
Полицији су поднесени фотографске докази /снимци екрана/, који садрже изричите пријетње смрћу предсједнику СДСС-а.
У саопштењу се истиче да се у пријави тражи, на основу законских овлаштења, да буду предузете одговарајуће мјере, а с циљем утврђивања идентитета лаца која су објављивала коментаре и у складу с тим процијене елементи кривичног дјела пријетње и подстицања на насиље, као и предузимање свих радњи у складу с кривичним законодавством Хрватске.
"Ово је тек врх санте леда, с обзиром на говор мржње који се свакодневно обрушава на СДСС као странку и личност њеног предсједника", наведено је у пријави СДСС-а.
