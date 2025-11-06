Logo

Хрват мамио дјецу преко лажних профила

06.11.2025

17:54

računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Полиција Копривничке жупаније, заједно са Службом за кибернетичку сигурност Управе полиције, провела је истрагу над 41-годишњим хрватским држављанином због сумње да је починио више казнених дјела полног злостављања и искориштавања дјеце.

Сумња се да је мушкарац дуже вријеме, путем интернета и разних апликација за дописивање, приступао, преузимао, чувао и дијелио материјале који приказују сексуално злостављање дјеце. Због тога му се ставља на терет четири казнена дјела искориштавања дјеце за порнографију.

Даље истрагом утврђено је да је починио још једанаест казнених дјела, и то искориштавања дјеце за порнографију, упознавања дјеце за порнографију те мамљења дјеце ради задовољења полних потреба. Ове је радње, према полицији, починио на штету четири жртве из Хрватске.

Полиција сумња да је мушкарац годинама био активан у више група за размјену материјала сексуалног злостављања дјеце на апликацијама које имају енд-то-енд енкрипцију, што значи да поруке не могу читати треће стране. У тим је групама комуницирао с најмање 150 особа из разних земаља, свјесно размјењујући такве садржаје.

Зоран Стевановић

Бања Лука

Стевановић: Мост у Чесми готово завршен, потребан договор о завршетку пројекта

Приликом претраге његових уређаја и медија за похрану података, полиција је пронашла више од 200 фотографија и видеозаписа с призорима сексуалног злостављања дјеце.

Мушкарац је користио лажне профиле, преко којих је ступао у контакт с дјецом, слао им сексуално експлицитне поруке и садржаје те тражио да му и они шаљу властите снимке.

Такође је жртвама слао своје снимке и садржаје које је раније прикупио у групама у којима су се дијелили материјали злостављања дјеце.

Истрага је покренута након што је хрватска полиција путем Европола примила дојаву из америчког Националног центра за несталу и експлоатисану дјецу (НЦМЕЦ). Они су пријавили да корисник чет апликације с ИП адресом из Хрватске дијели материјале сексуалног злостављања дјеце.

Истрага се наставља како би се идентифицирале све могуће жртве и прикупили додатни дигитални докази, потврдила је полиција.

SAVO-MINIĆ-230925

Република Српска

Минић: Нови вртић за добробит најмлађих и цијеле локалне заједнице

Полиција позива родитеље и скрбнике да разговарају с дјецом о томе што раде на интернету, да прате с киме се дописују и како комуницирају. Сваку сумњу на злоупотребу или непримјерену комуникацију треба одмах пријавити полицији, пише Дневник.хр.

