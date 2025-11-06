Logo

Путин подржао забрану вејпова

Извор:

Sputnjik

06.11.2025

17:28

Путин подржао забрану вејпова
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсjедник Русије Владимир Путин позитивно се изјаснио о идеји потпуне забране продаје вејпова у земљи. Он је нагласио да је важно не само забранити продају таквих производа, већ и спроводити едукативни рад међу младима.

„Ево, Дмитриј Николајевич Черњишенко, потпредсjедник Владе Русије клима главом. Наша влада подржава то“, рекао је Путин током посjете спортском центру у Самари.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Драма код Чајнича: Аутом пуним д‌јеце бјежао од полиције

У августу је губернатор Нижњегородске области, Глеб Никитин, предложио Путину да се уведе потпуна забрана вејпова и да се покрене пилот-пројекат за реализацију ове иницијативе у региону. Предсjедник је подржао овај приједлог.

Тренутно у земљи важи дjелимична забрана продаје вејпова: забрањена је продаја малоqетницима, продаја испод минималне цијене и продаја ван специјализованих продавница (нпр. преко интернета), пише Спутник.

