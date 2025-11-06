Путин подржао забрану вејпова

Извор:
Предсjедник Русије Владимир Путин позитивно се изјаснио о идеји потпуне забране продаје вејпова у земљи. Он је нагласио да је важно не само забранити продају таквих производа, већ и спроводити едукативни рад међу младима.
„Ево, Дмитриј Николајевич Черњишенко, потпредсjедник Владе Русије клима главом. Наша влада подржава то“, рекао је Путин током посjете спортском центру у Самари.
У августу је губернатор Нижњегородске области, Глеб Никитин, предложио Путину да се уведе потпуна забрана вејпова и да се покрене пилот-пројекат за реализацију ове иницијативе у региону. Предсjедник је подржао овај приједлог.
Тренутно у земљи важи дjелимична забрана продаје вејпова: забрањена је продаја малоqетницима, продаја испод минималне цијене и продаја ван специјализованих продавница (нпр. преко интернета), пише Спутник.
