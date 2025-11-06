06.11.2025
17:24
Коментари:0
Припадници Граничне полиције БиХ и Frontexa су у заједничкој операцији, уз помоћ колега из Републике Српске, спријечили кријумчарење девет миграната, углавном малољетних, а који су кријумчарени у возилу чији возач није хтио да се заустави током контроле на подручју Чајнича.
Како су навели из ГП БиХ, заједничка патрола њихових и припадника Агенције за европску граничну и обалну стражу - Frontex, 5. новембра 2025. године, спријечила је кријумчарење девет страних држављана.
Кријумчарење је, како су додали, откривено приликом надзора границе на подручју Чајнича када је уочен опел босанскохерцеговачких регистарских ознака, у који улази већи број миграната.
"Заједничка патрола припадника ГП БиХ и Frontexa покушала је зауставити возило, међутим - возач се оглушио о наредбе полицијских службеника и возилом се удаљио у правцу Устипраче", појаснили су из Граничне полиције БиХ.
У складу с потписаним Споразумом о пружању помоћи и оперативној сарадњи у надзору границе с Министарством унутрашњих послова Републике Српске, припадници ГП БиХ су о овом инциденту обавијестили припаднике Полицијске станице Ново Горажде, с циљем заустављања споменутог возила.
"Након извјесног времена заједничка патрола припадника Граничне полиције БиХ и Frontexa у сарадњи с полицијским службеницима Полицијске станице Ново Горажде сустигла је и зауставила возило у којем се налазило девет страних држављана, који нису имали идентификационе документе", навели су из ГП БиХ.
Даљим радом је утврђено да је возач П.Ш. (55) држављанин БиХ, док су страни држављани у Упитницима за мигранте изјавили да долазе из Египта, те да је међу њима седам малољетних особа.
Због сумње у кријумчарење особа, о догађају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ, који је наредио да даљи рад у вези с кријумчарењем миграната наставе припадници Полицијске станице Ново Горажде.
"Овај успјешан резултат представља примјер ефикасне сарадње између Граничне полиције БиХ, Frontexa и полицијских агенција у земљи. Заједничке активности Граничне полиције БиХ и Frontexa спроводе се у складу са Споразумом између Европске уније и БиХ о оперативним активностима које Агенција за европску граничну и обалну стражу спроводи у БиХ, те ће бити настављена и у будућности, с циљем очувања сигурности државне границе, мира, стабилности и заштите грађана БиХ и ЕУ", навели су из ГП БиХ, преносе Независне.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму