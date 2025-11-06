Logo

Нова жртва пожара у Тузли

АТВ

06.11.2025

14:11

Нова жртва пожара у Тузли
Фото: Anadolija

Још једна особа преминула је од посљедица пожара који је избио прексиноћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је из МУП Тузланског кантона.

Тузла Дом пензионера пожар 1

Хроника

Конфузија око броја погинулих у Тузли: Званично их је 11, једна смрт није повезана са трагедијом

"Оперативни центар Управе полиције МУП ТК-а запримио је информацију ЈЗУ УКЦ Тузла, Клиника за реанимацију и анестезиологију, да је у 12,39 сати, дежурни љекар констатовао смрт још једне особе, која је повријеђена у пожару 4.11.2025.године као штићеник Дома пензионера у Тузли", наводе из полиције.

Тузла Дом пензионера пожар 2

БиХ

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан"?

Овим је, нажалост, број жртава трагичног пожара у Дому пензионера у Тузли порастао на 12.

Подсјећамо, пожар је избио 4. новембра у вечерњим сатима, а у интервенцији су учествовали ватрогасци Професионалне ватрогасне јединице, полицијски службеници и екипе хитне помоћи. Више корисника дома тада је пребачено на УКЦ Тузла због удисања дима и задобијених повреда.

Надлежне службе и даље проводе истрагу како би се утврдиле све околности и узроци ове трагедије.

Тузла

пожар

