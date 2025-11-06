Нова жртва пожара у Тузли

Извор:
Још једна особа преминула је од посљедица пожара који је избио прексиноћ у Дому пензионера у Тузли, потврђено је из МУП Тузланског кантона.
"Оперативни центар Управе полиције МУП ТК-а запримио је информацију ЈЗУ УКЦ Тузла, Клиника за реанимацију и анестезиологију, да је у 12,39 сати, дежурни љекар констатовао смрт још једне особе, која је повријеђена у пожару 4.11.2025.године као штићеник Дома пензионера у Тузли", наводе из полиције.
Овим је, нажалост, број жртава трагичног пожара у Дому пензионера у Тузли порастао на 12.
Подсјећамо, пожар је избио 4. новембра у вечерњим сатима, а у интервенцији су учествовали ватрогасци Професионалне ватрогасне јединице, полицијски службеници и екипе хитне помоћи. Више корисника дома тада је пребачено на УКЦ Тузла због удисања дима и задобијених повреда.
Надлежне службе и даље проводе истрагу како би се утврдиле све околности и узроци ове трагедије.
