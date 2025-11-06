Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

Извор:
Федерални премијер Нермин Никшић јуче је у Тузли изјавио како је сазнао да је објекат Дома пензионера означен као "потенцијално опасан" и да су због тога ватрогасци одржавали вјежбе и обучавали запослене. А онда је кренуло објашњавање и "омекшавање" изреченог.
На новинарско питање како се допустило да старије особе бораве у "потенцијално опасном објекту" кренула су објашњавања Никшића, а затим и градоначелника Зијада Лугавића који се јављао за ријеч суптилно потежући Никшића за рукав.
"Кад се каже потенцијално опасан, то постоји могућност да се нешто деси. То постоји и за ову зграду. Него, то је могућност да се то деси, због пуно разлога... зато су га тако препознали", трудио се федерални премијер објаснити окупљеним новинарима, па додао: "Није га требало затворити јер су препознали могућност него јер је то препознато због пуно корисника, непокретних, овако, онако, зато је то рађено", изјавио је Никшић.
Онда је ријеч одмах преузео градоначелник Лугавић који је додатно "омекшао" појам "потенцијално опасно" казавши да се годишње раде вјежбе у разним установама и да је то "рутински".
Након трагедије и изреченог на прес конференцији постављају се многа питања, а сада већ одзвања оно - како је могуће да објекат који је потенцијално опасан већ годинама служи као установа за бригу о старим особама од којих су већина непокретни и тешко обољели!?
Како су надлежни оставили отворену могућност да дође до катастрофе и због самих карактеристика објекта односно лоше инфраструктуре, старости и запуштености.
Како је могуће да градске власти Тузле, али и ФБиХ која сада даје помоћ када је касно, нису осигурале алтернативу за објекат који може бити потенцијално опасан по људске животе. На примјер, објекат са једним или два спрата из којег би било много лакше извршити потенцијалну евакуацију непокретних особа.
Како је могуће да су непокретни и тешко обољели боравили на шестом или седмом спрату и које је фактички немогуће извршити евакуацију да је пожар био још већих размјера?
На крају се показало да су требали и морали све урадити другачије јер је у овом објекту страдало најмање 11 особа које су биле смјештене на вишим спратовима иако су били непокретни и тешко обољели.
Директор Дома пензионера Мирсад Бакаловић који је јуче поднио оставку не би смио бити ослобођен одговорности нити би му оставка требала представљати олакшавајућу околност за катастрофалне услове који су владали у дому пензионера.
Томе су годинама свједочили корисници дома, чланови њихових породица, али и градски одборници који су указивали на лоше стање.
Његовом одговорношћу се "бавио" и Никшић казавши да треба сачекати епилог истраге и поштовати пресумпцију невиности.
"Директор је поступио јако морално и етички подносећи оставку без обзира ни на који начин га не треба прогласити кривим за оно што се десило док се не утврде околности", рекао је Никшић за партијског колегу Бакаловића.
