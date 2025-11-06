Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

Извор:
06.11.2025
11:20
Због непостојања кворума, одмах по отварању редовне сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ дата је пауза како би се покушао обезбиједити довољан број делегата за наставак.
Предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић констатовао је да сједници присуствује 12 делегата, и то по пет из реда хрватског и бошњачког народа, те два из Клуба Срба.
Адемовић је рекао да ће пауза ће трајати 30 минута.
