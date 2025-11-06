Logo

Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

06.11.2025

Због непостојања кворума, одмах по отварању редовне сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ дата је пауза како би се покушао обезбиједити довољан број делегата за наставак.

Предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић констатовао је да сједници присуствује 12 делегата, и то по пет из реда хрватског и бошњачког народа, те два из Клуба Срба.

Адемовић је рекао да ће пауза ће трајати 30 минута.

