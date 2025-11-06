Logo

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

06.11.2025

07:08

Ово је "моћни сарадник" Доналда Трампа, увенула веза Сарајева и Вашингтона

Федералне медије преплавила је изјава Чака Граслија, 92-годишњег републиканског сенатора који је изјавио да ће помно пратити шта се ради у БиХ, реферишући се на Милорада Додика.

"Ја сам за награђивање оваквог доброг понашања, али постоје веома добри разлози да вјерујемо да господин Додик није уистину промијенио своје намјере. Он је лажно тврдио да је и даље легитимни предсједник Републике Српске и доводио у питање да ли Босна и Херцеговина уопће треба да постоји. И можете ли вјеровати, фотографисан је док грли руског министра вањских послова Сергеја Лаврова у Бањој Луци. Господин Додик треба знати да Сједињене Државе помно прате хоће ли се заиста држати правог пута за који жели да вјерујемо да је изабрао", рекао је Грасли.

Грасли је производ лобирања Бошњака. Он, заједно са Џозефом Бајденом и неколицином како демократских, тако и депубликанских сенатора и конгресмена, чине групацију која је каријеру изградила на грађанском рату у БиХ.

И раније је лично нападао Милорада Додика, Републику Српску, али и Драгана Човића и ХДЗ.

alija izetbegovic

БиХ

Да знају нешто о дипломатији не би Алија БиХ оставио Ердогану у аманет

"Сјетите се, већ смо имали рат 90-их година због људи попут Додика који су покушали исто. Његови претходници су осуђени на доживотне казне затвора због ратних злочина и геноцида", изјавио је Грасли у марту.

Грасли је спомињао Додика и 2021. године након састанка са Бисером Турковић, тадашњом министарком иностраних послова у Савјету министара.

Тада је Грасли позвао Бајденову администрацију да употријеби све могуће алате како би спријечили погоршање ситуације у БиХ.

Након састанка 2021. године, Грасли је обећао Турковић да ће се придружити "босанској лоби групацији" у Конгресу, фамозном кокусу.

senat kongres kapitol

Свијет

''Донације и лобирање'': Ко заправо обликује америчку политику према БиХ?

Важно је напоменути и да је сенатор Грасли из Ајове гдје живи значајан број избјеглица из БиХ.

Однос са Трампом

Кратко о "љубави" Трампа и Граслија. Предсједник САД није близак Граслију као што се покушава представити у сарајевским медијима. Заправо, њих двојица су имали сукоба око одређених ставова, а Трамп је на свој начин чак и вријеђао граслија.

cak grasvel
cak grasvel

Управо се у посљедњих неколико мјесеци (љето–јесен 2025) води јавни, отворени сукоб између њега и сенатора Чака Граселија, који се може описати као најозбиљнији размирице између двојице истакнутих републиканаца у новом Трамповом мандату.

Dijete i roditelj

Наука и технологија

Научници открили како вратити сјећања из д‌јетињства

Трамп је током љета 2025. више пута јавно напао Чака Граслија - како у објавама на својој платформи Truth Social, тако и у интервјуима - оптужујући га да „спречава напредак“ његове администрације јер инсистира на очувању сенатске праксе „плава свечица“ (blue slip).

Трамп је то назвао „старом бирократском преваром“ и затражио да се укине, док је Грасели — као предсједник Сенатског одбора за правосуђе - одбио да то учини, тврдећи да се тако чува институционална равнотежа и независност Сената.

Трамп је чак сугерисао да је Грасели, због својих година (91), „изгубио осјећај хитности“ и да би требао „уступити мјесто неком млађем“.

Иако су обојца републикaнци и имају неке заједничке политичке интересе, овај сукоб показује да Грасли неће аутоматски подржати сваку Трампову иницијативу, нарочито када у њу укључи процедуралне или институционалне аспекте Сената.

