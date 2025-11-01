Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

Извор:
АТВ
01.11.2025
09:44
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је веома пажљиво слушала јучерашњу сједницу Савјета безбједности, а да је Елмедин Конаковић на друштвеним мрежама репризирао неку стару сједницу.
"Врло сам пажљиво слушала сједницу СБ УН и одлично чула. Конаковић је очито репризирао неку стару", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама након објаве Конаковића како "није упратила сједницу Савјета безбједности УН".
Врло сам пажљиво слушала сједницу Савјета безбједности Уједињених нација и одлично чула. Конаковић је очито репризирао неку стару. pic.twitter.com/BDwnFIC81X— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 1, 2025
