Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности

Извор:

АТВ

01.11.2025

09:44

Коментари:

2
Цвијановић: Конаковић репризирао неку стару сједницу Савјета безбједности
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је веома пажљиво слушала јучерашњу сједницу Савјета безбједности, а да је Елмедин Конаковић на друштвеним мрежама репризирао неку стару сједницу.

"Врло сам пажљиво слушала сједницу СБ УН и одлично чула. Конаковић је очито репризирао неку стару", објавила је Цвијановићева на друштвеним мрежама након објаве Конаковића како "није упратила сједницу Савјета безбједности УН".

Тагови:

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

