Цвијановић: Комшић говорио искључиво у своје име

Извор:
АТВ
31.10.2025
18:23
Коментари:3
Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић је у Савјету безбједности Уједињених нација говорио искључиво у своје име, а не у име БиХ, нити Предсједништва као колективног тијела, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Лажним оптужбама на рачун Републике Српске и излизаним причама о сецесионизму, Комшић оправдава страни интервенционизам, а прикрива сарајевски унитаризам. Сарајево грчевито брани инструменте страног интервенционизма, јер их види као средство за остваривање своје политичке агенде", каже Цвијановић.
Она каже да је ово још једна потврда да у БиХ не станује заједничка визија о било чему, укључујући и њу саму.
БиХ
Комшић: Два рјешења за БиХ
"Република Српска сматра да је бруталним дјеловањем разних високих представника, супротно Дејтонском споразуму, БиХ претворена у лабораторију. Експерименти на изградњи државе који су у тој лабораторији провођени, уништили су унутрашње повјерење и дијалог, те деградирали смисао демократски изабраних институција. Након 30 година експериментисања треба отклонити штетне посљедице страног интервенционизма који је достигао врхунац дјеловањем Kристијана Шмита. Тужно је слушати представнике политичког Сарајева који говоре да БиХ може опстати само захваљујући нелегалним интервенцијама високих представника или дјеловањем страних судија у Уставном суду БиХ који су разграђивали умјесто штитили Устав БиХ", каже Цвијановић и додаје:
"Република Српска сматра да умјесто лабораторијског апарата званог ОХР треба јачати демократски капацитет институција на свим нивоима власти, реформисати правосуђе и избрисати штетне посљедице Шмитовог дјеловања".
Српски члан Предсједништва каже да Република Српска остаје посвећена миру и стабилности, као и сарадњи са свима у БиХ и регији.
"Обесхрабрује и разочарава став Европске уније којим исказује подршку мисији Високог представника, јер то упућује на недостатак визије и одсуство јасног приступа БиХ, што јој и не дозвољава да се позиционира на одговарајући начин. С друге стране, охрабрује изјава америчке представнице, која је још једном поновила став предсједника Трампа и других званичника администрације САД да је за њих завршена ера изградње држава", каже Цвијановић.
Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић је у Савјету безбједности Уједињених нација говорио искључиво у своје име, а не у име БиХ, нити Предсједништва као колективног тијела. Лажним оптужбама на рачун Републике Српске и излизаним причама о сецесионизму, Комшић оправдава страни…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 31, 2025
БиХ
1 ч1
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч3
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму