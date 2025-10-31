Шмит извисио у Њујорку - Од снажне подршке до "који ОХР"?

31.10.2025
17:50
Прије неколико мјесеци написали смо да се нешто значајно догодило у Дејтону када је на конференцији говорио замјеник државног секретара Кристофер Ландау. Тада је послата порука да Америка неће више да подржава неодрживе концепте и да не жели да прави нове нације.
Тај историјски тренутак за односе у БиХ догодио се још једном. У говору амбасадорке САД при УН-у Дороти Шеј ниједном није споменула ОХР ни Кристијана Шмита. Зашто је то важно? Зато што су Американци у својим извјештајима посљедњих 10 година давали апсолутну подршку и захвалност ОХР-у.
ОХР као и високи представници, дјеловали су у БиХ понајвише захваљујући подршци. И Кристијан Шмит је константно погледао миг Мајкла Марфија који је одобравао акције или их је наређивао. Наметање одлука које су долазиле од ОХР-а у року од неколико минута добијали су полеђину у виду саопштења америчке амбасаде у БиХ која "поздравља напор".
Не треба заборавити ни да Кристијан Шмит није могао присуствовати сједници Савјета безбједности.
Овако изгледа кратки преглед говора америчких амбасадора при Савјету безбједности у којима подржавају ОХР.
Прошле године је амбасадор Џон Кели изјавио: "Сједињене Државе у потпуности подржавају високог представника Кристијана Шмита у његовој способности да користи сва неопходна овлашћења, укључујући бонска овлашћења, све док се не испуне услови из агенде '5+2'", рекао је Џон Кели, амбасадор САД при УН-у 2024. године.
БиХ
"Нирнбершки процес" у Њујорку: Нијемац пред "савезницима"
Двије године прије, 2023. Роберт Вуд је изјавио сљедеће: Високи представник Шмит и његов уред имају пуну подршку Сједињених Америчких Држава и заслужују пуну подршку међународне заједнице у свом раду.
Џефри ДеЛаурентис 2022. године је изјавио: САД подржавају ОХР и употребу бонских овлашћења када високи представник процијени да је неопходно. Бонска овлашћења су кључ за одржавање стабилности у БиХ и региону.
Хваљење и подршка је била најизраженија 2021. године када су насилу наметнули Кристијана Шмита. Ричард Милс је тада говорио: "ОХР игра есенцијалну улогу у праћењу и подршци имплементације мировног споразума. ОХР је кључан за стабилност коју смо видјели посљедњих 25 година".
Најжешћи хвалоспјеви стизали су за вријеме Барака Обаме.
Према доступним информацијама, Дејвид Пресман је на сједници 2015. године рекао: Желим да захвалим високом представнику Инцку на његовом лидерству у Канцеларији високог представника и на његовим кључним напорима у име међународне заједнице у Босни и Херцеговини. Још једном изражавамо нашу снажну подршку његовом мандату према Дејтонском споразуму као коначном овлашћењу у погледу тумачења цивилне имплементације Мировног споразума.
И годину касније, 2016. на сједници Савјета безбједности о БиХ је речено: САД поново истичући снажну подршку своје земље мандату високог представника, изразио је очекивање дана када Босна и Херцеговина испуни услове за затварање његове Канцеларије. Међутим, тај дан још није наступио.
Године 2018, Ејми Тачко на сједници 2018. године даје пуну подршку Инцку и канцеларији ОХР-а.
"Жељела бих да захвалим високом представнику за имплементацију Мировног споразума у Босни и Херцеговини, господину Инцку, на његовом веома искреном извјештају о догађајима у Босни и Херцеговини. Веома цијенимо рад Канцеларије високог представника у помагању земљи да оствари већи мир и просперитет, као и у јачању безбједности и стабилности у региону. Сједињене Државе потврђују своју снажну подршку мандату високог представника као коначном овлашћењу према Дејтонском мировном споразуму у погледу цивилне имплементације споразума".
