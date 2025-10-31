"Незнање и лицемјерство": Говор представнице Британије о БиХ који "поништава сам себе"

Извор:
АТВ
31.10.2025
17:29
Велика Британија и њена представница у УН-у показали су елементарно незнање, лицемјерство, а у само неколико реченица контрирали сами себи.
Тако је Џенифер МакНотан, представник Уједињеној Краљевства, на сједници о стању у БиХ потврдила оно што српски представници причају годинама. Шмит није изабран од стране Савјета безбједности. МакНотан то зна, и јасно каже, али њихову подршки има.
"Политичка криза ојачава виталну и легитимну улогу високог представника и значај Бонских овлашћења. Све те функције су подржане од стране овог Савјета.
Одабран од стране Вијећа за имплементације мира, а не од Савјета безбједности Уједињених нација, високи представник је задужен за примјену имплементације Дејтонског мировног споразума. Ми у потпуности подржавамо високог представника и када је потребно употребу његових извршних моћи", каже представница УК-а.
Након тога долазимо и до тоталне неупућеност у стање у БиХ и у самој Републици Српској.
Након што је, како то по обичају раде, за све окривила Милорада Додика, она је рекла да ће "пријевремени избори омогућили прилику за формирање нове власти". Ко имали прати стање, зна да иако буде избора за предсједника Српске, то нису општи избори. То нису избори на којима ће се бирати народни посланици, који треба да изгласају нову Владу. Из оваквих и сличних изјава које се могу чути од појединих европских представника, јасно је да баш и нису упућени у стање. Или јесу и знају шта би се могло десили након што на неким од избора дођу особе које су по њиховој мјери.
"Одржавање пријевремених избора у Републици Српској ће пружити прилику за формирање нове владе. Охрабрујемо фокус на сарадњи између ентитета", поручила је Џенифер МакНотан.
И долазимо до лицемјерства.
Наиме, представник земље која је изашла из ЕУ каже како подржавају "напоре" БиХ да уђе у ЕУ.
И ту није био крај.
Џенифер МакНотан је у свом говору рекла да подржавају Дејтон у којем јасно пише три конститутивна народа и два ентитета, а она у већ сљедећој реченици:
"Подржавамо жељу БиХ за евро-атланске интеграције као одраз жеље већине њених грађана".
Толико о Британцима и поштовању права и договора.
